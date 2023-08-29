Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’ya bağlı Cihangir’de meydana gelen kredi kartı dolandırıcılığıyla ilgili tutuklanan İsmet Koca ile Orsan Ülgener bugün teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Mali Suçlarla Mücadele Şube Amirliğinde görev yapan polis memuru Hüseyin Yıldıran, 10 Ağustos 2023 tarihinde KKTC’de faaliyet gösteren bir bankadan bazı şahısların kredi kartlarından rızaları olmaksızın bir işyerine ait pos cihazı aracılığıyla mail order yönetimi ile birçok işlem yapıldığına, 3.617.166 TL paranın konu iş yerinin hesabına aktarıldığına dair bilgi aldıklarını ve soruşturma başlattıklarını söyledi. Polis, yapılan soruşturma sonucu Cihangir’de faaliyet gösteren İsko Yapı İnşaat ve Ticaret Şirketi Ltd.’in sahibi İsmet Koca’nın tespit edilerek, Mali polis tarafından yapılan operasyonda zanlı tespit edilip tutuklandığını söyledi. Zanlının iş yerinde arama yapıldığını kaydeden polis, şirkete ait fatura bloğu, işlemleri yaptığı pos cihazı, ve içerisinde mail order formları bulunan laptop, birçok yabancı şahsa ait pasaport ve kart bilgileri bulunan 2 adet cep telefonu, kartlardan çekilişleri gösteren birçok slip ve para kasasında da yaptığı işlemler sonucu aldığı 40 bin TL nakit para bulunarak emare olarak alındığını açıkladı. Polis, yürütülen soruşturma neticesinde, zanlının 23-30 Temmuz 2023 tarihleri arasında iş yerinde, yurt dışında yaşayan yabancı şahıslara ait çalıntı veya kopyalandığına inanılan kart bilgilerinin şifrelerini ve dolandırmak kastı ile iş yerinde bulunan pos cihazında kart sahiplerinin bilgisi ve rızası dışında birçok kez mail order sistemi ile kullanmak suretiyle toplam 3.617.166 TL paranın sahtekarlıkla şirket hesabına yatmasını sağladığını açıkladı. Polis, yapılan araştırma sonucu zanlıya ait işyeri hesabına aktarılan paranın bir kısmının nakit çekildiğini, bir kısmının ise yine aynı şirkete ait başka hesaba aktarıldığını tespit ettiklerini söyledi. Polis, ilk tespitlere göre; 105 işlem yapıldığını belirtti. Polis, zanlının, kredi kartı ve banka kartı sahiplerinin şikayeti üzerine, kart sahiplerine gerçekte olmayan bir satış yaptığı yönünde 10 adet sahte faturayı düzenleyerek, konu faturaları bankaya vererek tedavüle sürdüğünü söyledi.

Polis, yürütülen geniş çaplı soruşturma neticesinde, Orsan Ülgener' in de 10 Ağustos 2023 tarihinden beri poliste tutuklu bulunan İsmet Koca ile Koca' ya yabancı şahıslara ait kart bilgilerini ve şifrelerini sağladığına inanılan şahıs ile birlikte hareket ettiklerini tespit ettiklerini söyledi. Polis memuru, İsmet Koca' ya ait cep telefonunda ilk nazarda yapılan incelemede, Orsan Ülgener ile halen aranmakta olan şahıs arasındaki whatsapp görüşmelerinin ekran görüntüleri olduğunu açıkladı.

Polis, ayrıca bu meseleden ayrı Orsan Ülgener' in “finansal kiralama factoring finansman şirketleri ile tefeciliğin önlenmesine ilişkin yasasına aykırı hareket suçu” işlediğini de söyledi. Polis memuru, zanlının tefecilik yaptığı, ayrıca aranmakta olan şahıs ile bağlantısı olduğu yönünde tanık ifadesi temin edildiğini açıkladı.

Mesele ile ilgili soruşturmanın devam ettiğini ancak zanlıların tahkikatın geri kalan kısmına etki edemeyeceğini ifade eden polis, uygun bir teminata bağlanmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Tutku Candaş, zanlıların kişi başı 50 bin TL nakit teminat yatırmasına, her biri için ikişer kefilin 300’er bin TL kefalet senedi imzalamasına emir vererek, tutuksuz yargı kararı verdi.