Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Merkez Yönetim Kurulu Üyesi ve İskele Milletvekili Fide Kürşat ile CTP Lefkoşa İlçe Başkanı ve Milletvekili Devrim Barçın, Kıbrıs Türk Öğretmenler Kooperatifi yetkilileriyle “Kooperatifler ve Mukayyitlik Teşkilat Yasası” konusunda çalışma toplantısı yaptı.

CTP’den verilen bilgiye göre, Kıbrıs Türk Öğretmenler Kooperatifi’nin Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Baybora ile Yönetim Kurulu üyesi Burak Maviş de toplantıda hazır bulundu.

KOOP-SÜT’ün içinde olduğu durumu ve kooperatifçilik konusunda gerekli yasal mevzuat çalışmalarını değerlendirmek üzere CTP Genel Merkezde düzenlenen çalışma toplantısında, Kooperatif Şirketler Mukayyidinin üçlü kararname kapsamından çıkartılması gerektiği ifade edildi.

Toplantıda, “mukayyidin belirlenecek kriterler çerçevesinde, liyakate bağlı olarak, Meclis tarafından atanması yönünde yasal mevzuat çalışması yapılması ve kooperatifler üzerinde var olduğu savunulan siyasi baskının engellenmesi” yönünde fikir birliğine varıldı.

Çalışma toplantısında, “Kooperatif Şirketler Mukayyitliğinin kadro ve organizasyon şemasının revize edilmesi, denetim yapısının daha özerk, demokratik bir modelle etkinleştirileceği yasal düzenleme yapılması gerekliliği” de ortaya konuldu. Kooperatiflerin daha özerk ve demokratik bir yapıyla denetlenebilmesi ve amaçlarına hizmet etmesi için gerekli yasal düzenlemelerin yapılarak, kısa orta ve uzun vadede kooperatiflerin yeniden organizasyonun sağlanması üzerinde de durulan toplantıda, bu amaç ve hedefler doğrultusunda K.T. Öğretmenler Kooperatifi ile CTP’nin birlikte çalışacağı kaydedildi.

K.T. Öğretmenler Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Baybora da toplantıda KOOP-SÜT ile ilgili bilgi verdi ve daha önce olduğu gibi yine, KOOP-SÜT’ü ayağa kaldırmak için, 13 hissedarın tüm hisseleri satın alıp, 2.8 milyon sterlin borcu da kapatmaya hazır olduğunu; ilgili taraflar ile istişare içinde bulunduklarını kaydetti.