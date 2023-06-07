Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lapta’da meydana gelen Ağır Yaralama ve patlayıcı madde kulanma meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Mustafa Özkan Altaykan mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturma ile ilgili olarak şahadet veren polis çavuşu Hüseyin Arabulucu olayla ilgili bulguları aktardı. Arabulucu 2 Haziran 2023 tarihinde saat 18:30 raddelerinde Lapta’da sakin zanlı Mustafa Özkan ALTAYKANA'ın köpekleri kedilerine saldırdığı gerekçesi ile kendisi ile konuşmaya gelen komşusu Colin Peter DORAN’ı tasarrufunda bulundurduğu Webley Stingray II marka, seri numarası ve kalibresi henüz tespit edilememiş olan hava tüfeği ile bir el ateş ederek karın sağ kısmından yaraladığını mahkemeye aktardı. Polis olayın akabinde müşteki Colin Peter DORAN'ın olay yerine çağrılan ambulansla Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak cerrahi servisinde müşahede altına alınmış olup tedavisinin devam ettiğini söyledi. Polis çavuşu Arabulucu polis zanlının derderst emri gereği tutuklandığını, olayda kullanılan hava tüfeği, olay mahallinde tespit edilerek emare alındığını ayrıca ikametgahında mahkeme emri gereği yapılan aramada balkon kısmında masa üzerinde gri plastik kutu içerisinde 190 adet, mutfakta gri kutu içerisinde 250 adet ve şeffaf kutu içerisinde 80 adet olmak üzere toplam 520 adet 4,5 mm çapında hava tüfeği saçmasınında tespit edilerek emare olarak zapt edildiğini belirtti. Polis, soruşturmanın tamamlandığını belirterek, zanlının teminata bağlanmasını talep etti. Mahkeme zanlıyı 50 bin TL nakit teminat yatırması ve bir kefilin bir milyon TL kefalet senedi imzalaması şartlarıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bıraktı.