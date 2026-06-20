19.06.2026 tarihinde, saat 08.30 sıralarında, Ağırdağ’da Laden Sokak üzerinde, Kemal ELLİDÖRT (E-60) 97 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki LP 239 plakalı araç ile batı istikametine doğru dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada, direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağından çıkmış ve duvara çarpıp takla atmıştır.

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavinin ardından taburcu olmuş ve alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından aleyhinde yasal işlem başlatılmıştır. Soruşturma devam etmektedir.