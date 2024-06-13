ABD Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos’un, ABD temaslarını sürdürdüğü belirtildi.

Fileleftheros gazetesi ve diğer gazeteler, Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos’un, ABD temaslarına ve açıklamalarına yer verdiler.

Habere göre Kombos, Güney Kıbrıs’ın iki ülke arasındaki iş birliğini ileriye taşımak amacıyla iki ülke arasındaki iyi ilişkilerden faydalanmak istediğini, ABD kanadının da aynı iradeye sahip olduğunu ifade etti.

ABD Kongre Binası’nı ziyaret ettikten sonra açıklamalarda bulunan Kombos, şu ana kadar elde edilen unsurun, iki ülke arasında şekillenen mükemmel ilişkiler ile bu ilişkilerin geliştirilmesine yönelik ortak çabanın teyit edilmesi olduğunu ifade etti.

ABD Kongre Binası’nı ziyaret ettiğini söyleyen Kombos, burada ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı ile görüştüğünü ayrıca gerek Senato gerekse Meclis’teki Demokratların liderliğiyle bir araya geldiğini belirtti.

Kombos açıklamasında ayrıca görüşmelerde ortaya çıkan ortak sonucun iki ülke arasındaki mükemmel ilişkiler olduğunu da ifade etti.

Kombos, ABD Kongre Binası dışında gerçekleştirilen “işgalin 50’inci yılının kınanması” etkinliği çerçevesinde yaptığı açıklamada ise “Türkiye’nin Kıbrıs’ın üçte birini işgal etmesiyle 50 yılın geçtiğini, saldırganlığın ödüllendirilmesinin mümkün olmadığını, Kıbrıs’ın, Ada’nın yeniden birleşmesine kadar Kıbrıs için adaletin sağlanması amacıyla mücadelelerine devam edeceklerini” savundu.

Kombos, “X” platformundan yaptığı açıklamada ise “işgalin kınanması” etkinliğine katılan ABD eski Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ile görüşmesinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kombos, kısa adı “Kıbrıs Mücadelesi Dünya Koordinasyon Komitesi” olan PSEKA’nın 39’uncu kongresine de katılarak, bir konuşma yaptı.

Kombos burada yaptığı açıklamada, Kıbrıs Rum tarafının, Kıbrıs sorununa ilişkin özlü müzakerelerin yeniden başlamasına hazır olduğunu yineledi.

Kıbrıs sorununa ilişkin bilindik görüşlerini yineleyen Kombos, çözümün üzerinde varılan anlaşmanın, iki kesimli iki toplumlu federasyona dayalı olması gerektiğini vurguladı.

Kombos gerek kendisinin gerekse Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in kararlılıkla ve realizm çerçevesinde çözüm için çalışmaya devam edeceklerini de belirtti.