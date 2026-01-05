Güney Kıbrıs, Venezuela’da yaşanan olayların yatışması ve Uluslararası Hukuk ilkelerine uyumlu bir çözüm çağrısında bulundu.

Rum Dışişleri Bakanı Konstandinos Kombos,

Fileleftheros gazetesinde yer alan habere göre, Rum Dışişleri Bakanı Konstandinos Kombos sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği (AB) ve diğer ortaklarla koordinasyon içerisinde, Venezuela’da yaşanan gelişmeleri yakından takip ettiklerini ve AB Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ile sıkı temas halinde olduklarını kaydetti.

Habere göre, Kombos, Venezuela’ya yönelik seyahat yönetmeliğinin de devrede olduğunu ve buraya seyahatten kaçınılması gerektiğini belirtti.

Kombos, ihtiyaç halinde “Kıbrıs Cumhuriyeti” vatandaşlarına AB ile koordinasyon içerisinde konsolosluk hizmetleri verilebileceğini ifade etti.

-Siyasi partilerden farklı yaklaşımlar

Gazete, bir diğer haberinde ise, Rum siyasi partilerin ABD’nin Venezuela’ya olan müdahalesiyle ilgili farklı yaklaşımları olduğunu yazdı.

Habere göre, DİSİ, Venezuela’nın kritik bir kavşakta olduğunu kaydederek, halkının, uzun yıllardır Maduro rejimi altında yaşadıkları siyasi ve toplumsal krizin ardından özgürlüğü, demokrasiyi ve iradelerine saygı gösterilmesini hak ettiğini belirtti.

DİSİ, uluslararası toplumun barış vadeden, demokratik ve Uluslararası Hukuk ilkeleri ile BM Haritası’na uygun bir geçiş dönemi lehinde pozisyon alması gerektiğini ifade etti.

Gazete, AKEL’in ise ABD’nin Venezuela’ya emperyalist saldırı düzenlediğini ve ülkenin lideri Nicolas Maduro ile ailesini kaçırdığını belirttiğini yazdı.

Habere göre, AKEL, ABD Başkanı Donald Trump ve aşırı sağ hükümetinin bu müdahaleyle Uluslararası Hukuk ilkelerini ihlal ettiğini ve egemen bir ülkenin içişlerine haksız müdahalede bulunduğunu kaydetti.

Gazete, Rum Ulusal Halk Cephesi ELAM’ın da AKEL’in bu açıklamasına yanıt vererek, AKEL’in Venezuela halkıyla ABD’nin emperyalist saldırganlığına karşı birlik olduğunu; ELAM’ın ise Venezuela halkıyla, ülkeyi siyasi, ekonomik ve toplumsal felakete sürükleyen Maduro rejimine karşı birlik olduğunu belirttiğini yazdı.

ELAM ayrıca, Venezuela halkının 2024 yılında sandığa giderek siyasi değişimi ve Maduro’nun iktidardan düşmesini oyladığını anımsattı.

Habere göre, EDEK ile Alma partileri de ABD’nin Venezuela’ya müdahalesini kınadı ve bu müdahaleyle Uluslararası Hukuk ilkelerinin ihlal edildiğini belirtti.

(GE/FEZ)