Rum Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos, sözde “Maraş Belediyesi Meclis Heyeti’yle" Salı günü bir görüşme gerçekleştirdi.
Fileleftheros gazetesi, Rum Dışişleri Bakanlığı’nın sosyal medya hesabından dün yapılan paylaşımda, Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos’un Salı günü sözde “Maraş Belediye Başkanı” ve beraberindeki belediye meclis heyetiyle görüşme gerçekleştirdiğinin duyurulduğunu yazdı.
Habere göre açıklamada, “Maraş’a ilişkin konulara dair görüş alış verişinde bulunulduğu” ifade edildi.
Gazete haberinin devamında ise BM Genel Sekreteri’nin UNFICYP raporunda Maraş konusunda yer alan ifadelere de yer verdi.
Kaynak: rss