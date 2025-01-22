Güney Kıbrıs’taki ELAM partisinin Avrupa Parlamentosu’ndaki Milletvekili Geadis Geadi’nin Avrupa Parlamentosu’ndaki Muhafazakârlar ve Reformcular (ECR) siyasi grubu aracılığıyla Amerikan Başkanı Donald Trump’ın Washington’daki yemin törenine katıldığı haber verildi.

Fileleftheros gazetesinde yer alan habere göre, Geadi “X” platformunda yaptığı paylaşımda ELAM’ın Amerikan başkanının yemin törenine davetli tek parti olduğunu savundu.

Paylaşımında bazı kişilerin seçimler öncesinde ELAM’ın bir kenarda kalacağını söylediğini ancak kendilerinin en nihayetinde merkezde olduğunu söyleyen Geadi, davetin büyük bir onur olduğunu öne sürdü.

Gazete Geadi’nin, Donald Trump’ın yemin töreniyle ilgili davetin gönderildiği ECR heyetinin üyesi olduğunu ekledi.

Politis ise haberinde “Geadis ELAM olarak değil ECR olarak Trump’ın Yemin Töreninde” başlıklı haberinde Geadi’nin Trump’ın yemin töreninde yer almasına siyasi bir boyut kazandırmaya çalıştığını yazdı.

Geadi’nin yemin törenine katılması konusunda ELAM’ın törene davet edilen tek parti olduğundan söz etmesine rağmen esasında Geadi ile diğer AP milletvekillerinin ECR grubu mensupları olarak törene davet edildiğini yazan gazete, söz konusu davetin ELAM’a veya Geadi’ye değil Avrupa Parlamentosu’ndaki Muhafazakârlar ve Reformcular (ECR) siyasi grubuna gönderildiğini ekledi.