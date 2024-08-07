Rum Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos, İran ile İsrail arasında olası bir savaş durumunda bölgeden yapılacak tahliyeler için tamamen hazır olduklarını açıkladı.

Politis ve diğer gazeteler, Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos’un, İran-İsrail gerginliğinin tırmanması sebebiyle yaptığı açıklamada, bölgedeki sivillerin boşaltılmasını içeren “Estia” planını uygulamaya haftalar öncesinden hazır olduklarını söylediğini yazdı.

Kombos, bölgedeki gelişmeleri yakında takip ettiklerini ve sivillerin güvenli şekilde bölgeden uzaklaştırılmasını sağlamaya hazır olduklarını vurguladı.

Fileleftheros gazetesi ise konuya ilişkin haberinde, hükümetin “Estia” planını uygulamaya hazır olduğunu bir kez daha vurgularken, Kanada’dan bir ekibin halihazırda Güney Kıbrıs’ta bulunduğunu ve Kanada’ya sivil tahliyeler için hazır beklediğini yazdı.

Gazete, düne kadar herhangi bir tahliye talebinde bulunulmadığını da vurguladı.