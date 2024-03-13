Güney Kıbrıs Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos’un Lübnan Dışişleri Bakanı Abdullah Bou Habib’in daveti üzerine dün Lübnan’a tek günlük bir çalışma ziyareti gerçekleştirdiği ifade edildi.

Fileleftheros gazetesi konuyla ilgili haberinde iki bakanın görüşmesinin merkezinde Güney Kıbrıs-Lübnan ikili ilişkileri ile iki ülke arasındaki iş birliğinin daha da derinleştirilmesinin bulunduğunu yazarken, bakanların bölgesel gelişmeler ile göç konusu hakkında fikir alışverişinde bulunduklarını da belirtti.

Kombos’un Lübnan Dışişleri Bakanı'nı Kıbrıs sorunundaki gelişmeler hakkında bilgilendirdiğini de yazan gazete, Kombos’un ziyareti çerçevesinde Başbakan Vekili Najib Mikati ve Meclis Başkanı Nabih Berri tarafından kabul edildiğini, ayrıca Lübnan Silahlı Kuvvetleri Komutanı General Joseph Aoun’la görüştüğünü de ekledi.