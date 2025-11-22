Rum Dışişleri Bakanı Konstandinos Kombos’un dün, Brüksel’de, Avrupa Komisyonu’nun Kıbrıs Özel Temsilcisi Johannes Hahn ile görüştüğü bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, görüşmenin Dış Konular Konseyi toplantısı çerçevesinde gerçekleştiğini ve Hahn’ın yakın zamanda, Kıbrıs sorunundaki hareketlenme çerçevesinde adayı ziyaret edeceğini yazdı.

Gazete, Kombos’un Dış Konular Konseyi toplantısında yaptığı konuşmada, muhataplarına hafta içinde Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile yaptığı görüşmenin içeriğine dair bilgi verdiğini ve Avrupa Birliği (AB) Konseyi Dönem Başkanlığı süresince, AB’nin her koşulda Ukrayna’nın yanında durması için çalışacaklarını söylediğini kaydetti.

Habere göre Kombos, Güney Kıbrıs’ın, Ukrayna’nın egemenliği ile toprak bütünlüğüne saygı duyulması taraftarı olduğunu da vurguladı.

Gazete, Dış Konular Konseyi toplantısında Rusya’nın Ukrayna’ya saldırılarının, Orta Doğu’daki durumun ve Sahel bölgesi ile Sudan’daki gelişmelerin ele alındığını kaydederken, bakanların, AB-Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği ilişkileri için yapılan gayri resmi toplantıya katıldığını yazdı.