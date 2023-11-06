Eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) üyeleri, 16 Ekim'de ikili ateşkes için anlaşmaya vardığı hükümetle barış görüşmelerini askıya aldığını duyurdu.

Ulusal basında çıkan habere göre, FARC'ın çatı örgütü olarak bilinen Estado Mayor Central (EMC), açıklamasında devletin taahhütlerine uymadığı gerekçe gösterilerek barış görüşmelerinin şimdilik askıya alındığı bildirildi.

Devlet ile varılan 3 aylık ikili ateşkes anlaşmasına sadık kalınacağı vurgulanan açıklamada, "Bugünden itibaren masa üzerinde anlaşmaya varılan konular askıya alındı. Barış komisyonumuzla iç istişare sürecine başlayacağız ve ulusal hükümetten de aynısını yapmaya davet ediyoruz." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, 16 Ekim'de varılan anlaşmalara devletin tam olarak uymadığı kaydedilerek, "Anlaşmalar kapsamında taraflar, toplumun günlük yaşamını kolaylaştıracak ve onların barış ve huzur içinde yaşamalarına imkân sağlayacaktı. Örgütümüz, bu taahhütleri yerine getirdi ancak devlet bunu yerine getirmedi." denildi.

Devlet ile anlaşmaya varılan protokole dikkati çekilen açıklamada, hükümetin tam barış politikası hedefine uygun olarak EMC'nin belirtilen tarih ve saatte masaya yeniden oturmak için hazır olacağı belirtildi.

Kolombiya'da hükümet, EMC ile 3 aylık ateşkes anlaşması imzalamıştı

Taraflar arasındaki ateşkes anlaşması, çok sayıda sivil toplum örgütü temsilcisinin katılımıyla Kuzey Santander yönetim bölgesine bağlı Tibu kasabasında imzalanmıştı.

Ateşkes anlaşmasının 15 Ocak 2024'e kadar süreceği duyurulmuştu.

-EMC

"Ivan Mordizco" ismiyle bilinen Nestor Gregorio Vera'nın yönettiği ve barış anlaşmasına hiç katılmayan EMC, FARC'ın sözde "Genelkurmay Başkanlığı" ismiyle de biliniyor.

Ülke basınına göre 2 bin 180'i silahlı olmak üzere 3 bin 500'den fazla üyeye sahip EMC, Venezuela ve Ekvador'un yanı sıra Kolombiya'nın batı, orta ve doğusunda varlık göstererek uyuşturucu, kaçakçılık ve haraç gibi yollarla finansman sağlıyor.

FARC'la 50 yıldan fazla süren çatışmaları bitiren barış anlaşmasını, dönemin Kolombiya Cumhurbaşkanı Juan Manuel Santos ile eski FARC lideri Rodrigo Londono, başkent Bogota'daki tarihi Colon Tiyatrosu'nda 24 Kasım 2016'da imzalamıştı.

Devlet ile FARC arasında yapılan barış anlaşmasına rağmen örgüt ile ters düşen bazı eski komutanlar ve FARC üyeleri, silahlı eylemlerine devam ediyor.

EMC mensupları da Kasım 2016'da devlet ile imzalanan barış anlaşmasına hiç katılmamış ve saldırılarına devam etmişti.