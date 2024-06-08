Kolejlere toplam 645 öğrenci alınacak

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin düzenlediği üniversite sınavının ilk oturumu ile kolej giriş sınavının ikinci basamağı bugün yapılıyor.

Kolej Giriş Sınavlarının ikinci basamağı (KGS-2) 9.00’da, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) ise 10.15’te başladı.

Birinci basamağı 27 Ocak’ta yapılan kolej sınavının iki basamağından elde edilen puanların hesaplanması sonucunda oluşturulacak sıralamayla kayıt hakkı elde en öğrenciler belirlenecek.

YKS’nin ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi (AYT) yarın sabah, son oturumu Yabancı Dil Testi (YDT) ise yarın öğleden sonra yapılacak.

-Kolejlere 645 öğrenci alınacak

Kolej Giriş Sınavlarının ikinci basamak sınavı Türk Maarif Koleji, Bülent Ecevit Anadolu Lisesi, Girne 19 Mayıs TMK, Gazimağusa TMK, Güzelyurt TMK, İskele Evkaf Türk Maarif Koleji, Hala Sultan İlahiyat Koleji ve Lefke Gazi Lisesi olmak üzere 8 sınav merkezinde yapılıyor.



249 öğretmen ve uzmanın görev aldığı sınavın 9.00’da başlayan ilk oturumu 10.30’da sona erecek. İkinci oturum ise 11.00’de başlayıp, 12.30’da bitecek.

Öğrenciler, ocak ayında ve bugün yapılan iki basamaktan elde ettikleri puanların hesaplanması sonucunda (yüzde 50 KGS-1 + yüzde 50 KGS-2) belirlenecek Kolej Giriş Puanı’na göre oluşturulacak sıralama listeleriyle kolejlerin kontenjan sayılarına göre 2024-2025 öğretim yılı için kayıt hakkı elde edecek.

2 bin 220 öğrencinin katılması beklenen sınav sonucunda Lefkoşa Türk Maarif Koleji’ne 150, Gazimağusa Türk Maarif Koleji’ne 100, Girne 19 Mayıs Türk Maarif Koleji’ne 100, Güzelyurt Türk Maarif Koleji’ne 75, İskele Evkaf Türk Maarif Kolej Sınıfına 75, Lefke Gazi Lisesi Kolej Sınıfına 25 ve Hala Sultan İlahiyat Koleji’ne 120 öğrenci olmak üzere toplam 645 öğrenci alınacak.

-YKS’nın ilk oturumuna 1826 kişi girecek

Öte yandan Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin (ÖSYM) yaptığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) bugün yapılan ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi’ne (TYT) KKTC’den 1826 adayın girmesi bekleniyordu.

10.15'te başlayan sınavda adaylara Türkçe Testi'nde 40, Sosyal Bilimler Testi'nde 20, Temel Matematik Testi'nde 40, Fen Bilimleri Testi'nde 20 soru olmak üzere toplam 120 soru sorulacak ve 165 dakika süre verildi.

YKS’nin ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi (AYT) yarın saat 10.15'te, son oturumu Yabancı Dil Testi (YDT) ise yarın 15.30’da başlayacak. KKTC’de AYT’ye1440, YDT’ye ise 206 aday girecek.

Yarın yapılacak AYT'de adaylara Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 Testi'nde 40 soru, Sosyal Bilimler-2 Testi'nde 40 soru, Matematik Testi'nde 40 soru, Fen Bilimleri Testi'nde 40 soru sorulacak ve 180 dakikalık süre verilecek. İngilizce, Arapça, Almanca, Fransızca ve Rusça yapılacak 120 dakikalık YDT’de ise 80 soru sorulacak.