Gazimağusa Serbest Liman’da, tır dorsesine gizlenerek KKTC’ye giriş yaptıkları belirlenen üç kişi ve olayla bağlantısı bulunan iki kişi tutuklandı.

Polisten verilen bilgiye göre, dün saat 11.00 sıralarında liman içerisinde tespit edilen H.İ.E. (E-27), M.E.E. (E-21) ve A.R.H’nin (E-18), yurt dışından KKTC’ye gelen bir gemide bulunan tır aracının dorsesine gizlenip, muhaceret işlemi yaptırmadan ülkeye giriş yaptıkları tespit edildi.

Bahse konu şahısların yanı sıra, söz konusu tırın şoförü M.U. (E-44) ve meseleyle bağlantısı olduğu tespit edilen A.Ö.T. (E-40) da tutuklandı.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.