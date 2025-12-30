Haravgi gazetesi, Rum Tarım Bakanı Maria Panayotu’nun başkanlığında, tüm yetkili makamların katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, KKTC’den Güney Kıbrıs’a geçecek araçların dezenfeksiyonu için 24 saat boyunca hizmet verilmesinin kararlaştırıldığını yazdı.

Gazete, Veteriner Dairesi Müdürü Hristodulos Pipis’in, KKTC’de şap hastalığı görülmesinin hemen ardından, sınır yakınlarında bulunan hayvancılık tesislerinde herhangi bir bulaş olmamasını garanti almak için denetimlerin artırılmasının kararlaştırıldığını söylediğini kaydetti.

Habere göre Pipis, İngiliz Üsleri yetkilileri, polis, asker ve diğer hayvancılık hizmetleriyle, KKTC-Güney Kıbrıs arasında herhangi bir illegal faaliyetin önlenmesi için Yeşil Hat çevresindeki gözetim ve denetim tedbirlerinin güçlendirilmesine yönelik daha fazla temas kurulması kararının alındığını belirtti.

Pipis, sürücülere araç dezenfeksiyonu yapabilecekleri yerlerle ilgili bilgilendirme yapılacağını; bununla birlikte Avustralya makamlarıyla hellim ihracatı konusunda yeniden görüşme yapılacağını kaydetti.

Tüm bu tedbirlerin yanı sıra, hayvan bakımıyla ilgilenen mesleklerden ve Veteriner Dairesi’nden seçilecek kişilerden oluşan bir komite kurulacağını belirten Pipis, bu komitenin konuyu sürekli takip ederek gereken tedbirlerin alınmasını sağlayacağını ifade etti.