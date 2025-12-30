Haravgi gazetesine göre, Rum Meclisi Çevre Komitesi Başkanı Haralambos Theopemptu, katıldığı bir radyo programında yaptığı açıklamada, santralin faaliyete geçmesi konusunda "endişelerin var olduğunu, Akdeniz sularının, radyoaktif maddelerin soğutulması için yeteri kadar soğuk olmadığını" savundu.

Theopemptu, Türkiye’de santralin yönetilmesi konusunda uzman personelin de bulunmadığı, atıkların nereye gideceği, denize veya havaya sızıntı olması gibi konularda "endişelerin bulunduğunu" iddia etti.

Theopemptu açıklamasında ayrıca nükleer santralden kaynaklanabilecek olumsuz sonuçların önlenmesi amacıyla uygun faaliyetlerde bulunulması adına hükümetin, bu tehlikeyi iyi bir şekilde analiz etmesi gerektiğini söyledi.

Theopemtu ayrıca açıklamasında nükleer santrale sahip herhangi bir ülkenin sızıntı veya hataları da gizleyebileceğine dikkati çekti.