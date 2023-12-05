Lefke Çevre ve Ekoloji Derneği, çöp yangınları ile ilgili farkındalık yaratmak amacıyla 8 Aralık Cuma günü Lefke Avrupa Üniversitesi’nde (LAÜ), “KKTC’de Katı Atık Bertaraf Sorunu ve Lefke Vakası” adlı panel düzenleyecek.

Dernekten yapılan açıklamada, panelin amacının, farkındalık yaratmak, çözüm önerilerini tartışmak ve panelde konuşmacı olarak katılacak akademisyenlerin fikirlerinden yararlanmak olduğu belirtildi.

Açıklamada, cuma günü saat 14.30’da LAÜ Sinema Salonu’nda yer alacak panelde, Biyolog Doç. Dr. Nazım Kaşot, Jeoloji Mühendisi Oğuz Vadilili ile akademisyenler Yrd. Doç. Dr. Saltuk Pirgalıoğlu, Yar. Doç. Dr. Semra Aslay ve Yrd. Doç. Dr. Turgut Alas’ın konuşmacı olarak yer alacağı ifade edildi.