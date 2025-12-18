(Kamalı Haber)- KKTC'de izinsiz ikamet etme suçundan tutuklanan Ugochukwu Ani mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru Derviş Sadeli mahkemeye olguları aktardı. Polis, zanlının 17 Aralık 2025 tarihinde saat 14:35 raddelerinde Güney Kıbrıs’a geçmek maksadı ile Lokmacı sınır kapısında görevli Muhaceret Polislerine pasaportunu ibraz etmesine müteakip yapılan muhaceret kontrolünde 26 Ekim 2021 tarihinden itibaren toplamda 1453 gündür yetkili makamdan izinsiz KKTC'de ikamet ettiğinin tespit edildiğini söyledi. Polis, zanlının suçüstü tutuklanarak soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Polis,, zanlının ihraç edilmesi için gerekli yazışmaların yapıldığını ancak işlemlerin henüz tamamlandığını ifade eden Polis, KKTC'de bulunma amacının da araştırılması gerektiğini belirterek, 1 gün ek süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 1 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.