(Kamalı Haber)- KKTC’de izinsiz ikamet etme suçundan tutuklanan Mofijul Mıa, Mohammad Rokunuzzaman, MD Obidul Islam ,Uzair Mıran ,Muhammad Asım ve MD Zamirul Isılam mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru Serhan Yıldırım mahkemede olguları aktardı.

Polis, 08.01.2026 tarihinde Lefkoşa Haspolat'ta Demirhan Polis Karakolu ekipleri tarafından yapılan kontrol neticesinde Haspolat'ta sakin Bangladeş uyruklu Zamirul Islam’ın 20.01.2025 tarihinden itibaren 353 gündür, Mofijul Mıa'nın 07.01.2025 tarihinden itibaren 366 gün, Mohammad Rokunuzzaman’ın 30.09.2024 tarihinden itibaren 465 gün, MD Obidul ıslam’ın 30.09.2024 tarihinden itibaren 465 gün, Pakistanlı Uzaır Mıran’ın 27.10.2025 tarihinden itibaren 73 gün, Muhammad Asım’ın 27.10.2025 tarihinden itibaren 73 gün KKTC’de yetkili makamdan izinsiz ikamet ettiklerinin tespit edildiğini söyledi. Polis, zanlıların tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını belirtti. Polis memuru, zanlılarla ilgili ihraç işlemleri başlatılacağını açıklayarak, 3 gün ek süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.