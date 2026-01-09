DİKO Başkanı Nikolas Papadopulos dün katıldığı bir programda yaptığı açıklamada Great Sea Interconnector (GSI) projesi konusunda açıklamalarda bulundu.

Alithia gazetesinde yer alan açıklamasında, projenin geleceği konusunda duyduğu ciddi endişeyi dile getiren Papadopulos, projeyle ilgili zaman takvimlerinin sürekli değiştiğini ve projenin tamamlanmasının da artık 2030 ötesine ertelendiğini ifade etti.

Papadopulos projeyle ilgili zaman takvimlerinin sürekli değişmesinin, DİKO partisinin projenin çökme tehlikesiyle karşı karşıya olduğuna dair uyarılarını teyit ettiğini de ifade etti.

Özellikle Nexans şirketinin açıklamasının ardından son yaşanan gelişmelerin endişeleri artırdığını savunan Papadopulos, projenin belirleyici bir jeopolitik öneme de sahip olduğunu, çünkü Türkiye’nin Avrupa ve Orta Doğu arasında temel enerji kavşağı haline gelmeyi istediğini ifade etti.

Yunanistan ile Güney Kıbrıs’ın Türkiye’yi bu enerji koridorunun dışında bırakmayı başardıkları iddiasında da bulunan Papadopulos, ancak projenin çökmesi halinde Rum kesiminin oyunun dışında kalacağını belirtti.

Papadopulos projenin iptal edilmesi halinde Rum kesiminin Yunanistan’dan gelecek yasal taleplerle karşı karşıya kalması ihtimali bulunduğunu da sözlerine ekledi.