Lider Galatasaray, Süper Lig'in formda ve iddialı ekiplerinden RAMS Başakşehir'i konuk edecek. Sarı kırmızılılarda Okan Buruk'un yanı sıra 2 eksik var.

RAMS Park'ta saat 20'de başlayacak maçı Batuhan Kolak yönetecek.

Süper Lig'de 26. hafta maçı öncesi Galatasaray'da iki eksik var. Abdülkerim Bardakcı sarı ve Leroy Sane kırmızı kart cezalısı.



OKAN BURUK CEZALI

Beşiktaş derbisinde sarı kart gören Teknik Direktör Okan Buruk da bu maçta takımın başında yer alamayacak.

Lider Galatasaray 25. haftaya takipçisi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde girdi. Okan Buruk'un ekibi ligdeki 13 iç saha maçının 10'unu kazandı, 3'ünde berabere kaldı ve hiç yenilmedi.

3 maçlık galibiyet serisi yakalayan Nuri Şahin yönetimindeki RAMS Başakşehir 42 puanla 5. sırada.

İLK 11



Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Singo, Sanchez, Eren, Torreira, Sara, Barış Alper, Yunus, Lang, Osimhen



Başakşehir: Muhammed, Ebosele, Duarte, Opoku, Ömer Ali, Kemen, Umut, Shomurodov, Yusuf, Brnic, Selke.