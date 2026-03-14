14 Mart Tıp Bayramı bugün düzenlenen törenle kutlandı.

Törende, sağlık alanındaki sorunların tartışıldığı konuşmalar yapıldı, “Meslekte 50. Hizmet Yılını Dolduran” hekimler ile “Meslekte 25. Hizmet Yılını Dolduran” hekimlere plaket ve onur belgeleri sunuldu, kurumsal, özel ödül ile basın ödülleri verildi.

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB) Dr. Mustafa Hami Konferans Salonunda yer alan 14 Mart Tıp Bayramı Töreni, saygı duruşu, İstiklal Marşı ve kutlama mesajlarının okunması ile başladı.

Törende, protokol konuşmalarını, Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, Toplumcu Demokrasi Partisi Genel Başkanı Zeki Çeler yaparken, Kıbrıs Türk Serbest Çalışan Hekimler Birliği, Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası, Kıbrıs Türk Diş Tabipleri Odası, Kıbrıs Türk Tabipleri Odası, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği adına açılış konuşmaları yapıldı.

Konuşmaların ardından Kurumsal, Özel Ödül ve Basın ödüllerinin sunumu yapıldı.

“Meslekte 50. Hizmet Yılını Dolduran” hekimler ile “Meslekte 25. Hizmet Yılını Dolduran” hekimlere plaket ve onur belgesi sunuldu. Tören, anı fotoğrafı çekimi ve kokteylle tamamlandı.

-Ödüller

Sanatçı Yaşar Ersoy, “Sanatı toplumla buluşturarak kültürel yaşama sunduğu değerli katkılar, toplumsal konulardaki hassasiyeti ve tiyatro sanatının gelişimine verdiği emek” nedeniyle “Tıp Haftası Kurumsal Ödülü” ile onurlandırıldı.

Dr. Sibel Siber de, “Toplumsal ve siyasal yaşama ışık tutan ‘Kulüp’ adlı eseriyle düşünsel üretime ve toplumsal hafızaya yaptığı değerli katkıları” nedeniyle “Tıp Haftası Özel Ödülü” ile onurlandırıldı.

Gazeteci Damla Dabis de, “Toplum sağlığına ilişkin konuların duyarlı ve sorumlu gazetecilik anlayışıyla kamuoyuna aktarılmasına sağladığı katkılar” nedeniyle “Tıp Haftası Basın Ödülü” ile onurlandırıldı.

Gazeteci Meltem Sakin ise, “Toplum sağlığına ilişkin konuların duyarlı ve sorumlu gazetecilik anlayışıyla kamuoyuna aktarılmasına sağladığı katkılar” nedeniyle “Tıp Haftası Basın Ödülü” ile onurlandırıldı.

-50. Hizmet Yılını Dolduran Hekimler (1976 Mezunları) şöyle:

“Dr. Ahmet Tandoğdu, MD, Dr. Altay Taşyürek, MD, Dr. Bilge Türsoy, MD, Dr. Emine Çelik, MD, Dr. Emir Gül, MD, Dr. Esin Arslansoyu, MD, Dr. Fisun Işın, MD, Dr. Gökmen Türsoy, MD, Dr. Hasan Öztoprak, MD, Dr. İlhan Alaçam, MD, Dr. İsmail Bundak, MD, Dr. Kıvanç Buhara, MD, Prof. Dr. Mehmet Özmenoğlu, MD, Dr. Murat Efecan,MD, Dr. Mührüze Onar, MD, Prof. Dr. Nahide Gökçora, MD, Dr. Oktay Ayzer, MD, Dt. Pertev Günday, Dr. Raif Cenksoy, MD, Dr. Rasiha Serdaroğlu, MD, Dr. Sevinç Çiner, MD, Dr. Şaziye Güçlü, MD, Dt. Vehbi Üngüder, Dt. Zehra Lama.

-25. Hizmet Yılını Dolduran Hekimler de (2001 Mezunları) şu şekilde:

“Dt. Ahmet Karaca, Dr. Aysel Abi, MD, Dr. Ayşe Sayılı, MD, Dr. Ekim Yetkili, MD, Dr. Erol Uçaner, MD, Prof. Dr. Hamza Duygu, MD, Dr. Hasan Birtan, MD, Dr. Hasan Özyönüm, MD, Dr. Hüseyin Tekerek, MD, Dt. İpek Gürpınar, Dr. İsmail Serin, MD, Prof. Dr. Levent Cerit, MD, Dr. Dt. Lokman Onur Uyanık, Doç. Dr. Osman Beton, MD, Dr. Ozan Emiroğlu, MD, Dr. Ozan Tokmak, MD, Prof. Dr. Özcan Gür, MD, Dr. Özgür Türk, MD, Doç. Dr. Özüm Buğdaycı, MD, Dr. Serkan Dağdelen, MD, Dt. Şule Seraç, Dr. Vedat Uğurel, MD.”

-Protokol konuşmaları

-İncirli

Törende konuşan CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, 14 Mart’ın hekimlerin gurur günü olduğunu vurguladı ve bugün meslektaşları ile bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Meslekte 30’uncu yılı olduğunu ifade eden İncirli, Tıp Bayramı törenin sağlık alanı için önemine vurgu yaptı.

Hekimlerin toplumlar için her aşamada önemli olduğunu dile getiren İncirli, ülkede hekimlerin sorunları sürekli ortaya koyduğunu ancak tüm çaba ve emeklerine rağmen sorunların çözümü konusunda ilerleme yaşanmadığını ve hekimlerin büyük sıkıntılar yaşadığını söyledi.

Ülkede değişimin zamanı geldiğini ve sağlıktaki sıkıntıların da bu değişimle çözüleceğine işaret eden İncirli, yasalardaki eksiklikler ve altyapı sorunları giderilerek, birbirlerine saygı duyarak, mesleğe itibar kaybı yaşatmadan sorunları çözeceklerini söyledi.

Hükümetin sağlığa karşı duruşunu eleştiren İncirli, meslek onurunu koruyarak sorunların çözümlerini adım adım hayata geçireceklerini, hekimlerin önlerindeki engelleri kaldıracaklarını anlattı.

Hekimlerin mesleğini özgürce yapmasını sağlamak için çalışacaklarını ifade eden İncirli, hekimlerin toplumun aydınlık yüzü olduğunu söyledi, hekimlerin her zaman toplum karşısında saygı değer olduğunu kaydetti.

Tüm hekimlerin gününü kutlayan İncirli, tıp camiasının sorunlarının siyasi irade ile çözüleceğini belirtti.

-Özersay

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay da, sağlıktaki sorunların dile getirildiği konuşmalarda sağlığın içinde olduğu durumun dile getirildiğini kaydetti.

Ülkenin iyi yönetilmesine talip olan insanların taşıdığı zihniyetin önemine işaret eden Özersay, sağlıklı verilere göre ülkenin yönetilebileceği ve ülkede planlama yapılabileceğine işaret etti.

Nüfus bilinmeden, hesap verebilir bir anlayış olamadan ülkede iyi yönetim yapılamayacağını ifade eden Özersay, liyakata da önem verilmesinin önemine işaret etti, sahte diploma gibi olaylarla ülkede her alanda nitelik kaybı yaşandığını söyledi.

Bu durumu “endişe verici” bir durum olarak niteleyen Özersay, hekim, öğretmen maaşları tartışmaları yerine sorunların çözülmesine odaklanılması gerektiğini, sorunların çözülebileceğini, bunun için de yetkililerin samimiyetle tüm paydaşlarla birlikte özveriyle çalışması gerektiğini kaydetti.

Özersay, hekimlerin ve fedakarlıkla sağlık için mücadele eden tüm sağlıkçıların gününü kutladı.

-Çeler

Törende konuşan Toplumcu Demokrasi Partisi Genel Başkanı Zeki Çeler ise, sağlık çalışanlarına değer verilmesi gerekirken değersizleştirilmeye çalışıldığını savundu ve bunu yapan siyasileri eleştirdi.

Bu siyasilerle zaman zaman aynı yerde olduklarını ancak aynı düşünceleri taşımadıklarını anlatan Çeler, sağlıktaki sorunlarının aynı şekilde yıllardır sürdüğünü, ülkedeki insanların da sağlıkta yaşanan sorunlardan şikayet ettiğini ancak bu sorunların sorumlularının yöneticiler olduğunu söyledi.

Sağlığa ayrılan bütçenin yetersiz olduğunu, ülkedeki önceliklerin şaştığını, mevcut siyasilerin odak noktalarının sağlık ve eğitim dışında olduğunu savunan Çeler, siyasileri eleştirdi.

Toplumsal önceliklerin yok olduğunu, güvenli sağlık alanı yaratılamadığını bugünün de bir bayram gibi olmadığını, personelin “düşman” gibi görüldüğünü, bütçeye, yatırıma önem verilmediğini ifade eden Çeler, sağlıktaki sorunların çalışanlara fatura edilemeyeceğini, doktorların, sağlık çalışanlarının özverili çalışmaları olmasa bugün sağlık alanının çökmüş olacağını kaydetti.

Sağlık Bakanını yeni randevu sistemi konusunda da eleştiren Çeler, bu konuda ilk önce bilimsel verilerle pilot çalışma yapılması gerektiğini anlattı.

Tıp haftasının “kaos” içinde geçtiğini, sorunları artıranların da yetkililer olduğunu öne süren Çeler, Genel Sağlık Sigortası, Kamusal Sağlık hizmetleri, kadroların güçlendirilmesi gibi konularda gerekli adımların atılması gerektiğini ifade etti.

-Sendika ve birlik başkanlarının açılış konuşmaları

Kıbrıs Türk Serbest Çalışan Hekimler Birliği adına konuşma yapan Birlik Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Terzioğlu, hekim sayısı ve nüfus artışının plansız olduğunu savunarak, özel üniversitelerin, ticari kaygılarla öğrenci almasının tıp eğitiminin kalitesini düşürdüğünü öne sürdü.

Denetimleri yetersiz bulduğunu ifade eden Terzioğlu, sınavsız öğrenci alımının nitelik kaybına yol açtığını söyledi. Terzioğlu, YÖDAK'ın yetkisi olmadan uzmanlık eğitimi izni dağıttığını iddia ederek, bunu "ihanet" olarak nitelendirdi.

Terzioğlu, uzmanlık eğitiminin merkezi sınavla ve liyakatle olması gerektiğini belirterek, özel hastanelerde çalışan hekimlerin haklarının savunulması ve birlik, beraberlik içinde mücadele etme çağrısı yaptı.

-Gürkut

Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası Başkanı Özlem Gürkut da, 7 dakikalık bir konuşma yaparak, bunun kamu hastanelerinde randevu süresi olarak belirlenmesini eleştirdi.

“Savaşın gölgesinde bir 14 Mart'ı karşılıyoruz” diyen Gürkut, sağlıkta yaşanan sorunların yıllardır anlatılmasına rağmen, yetkililer tarafından duymazdan gelindiğini, ülkedeki nüfusun bilinmediğini ve bunun planlama yapmayı imkansız hale getirdiğini öne sürdü.

Kamusal kurumların değersizleştirildiğini ve ekonomik krizin bedelinin halka ödettirildiğini savunan Gürkut, hastanelerde yatak, ilaç ve tetkik malzemesi eksikliği sorunlarına dikkat çekti.

Sistemin, hekimlerin fedakarlığı sayesinde ayakta kaldığını, bunun sürdürülebilir olmadığını söyleyen Gürkut, bilimsel temellere dayanan bir hekim yasası, uzmanlık eğitimi ve çalışma koşulları talep etti.

-Ulutekin

Kıbrıs Türk Diş Tabipleri Odası Başkanı Turhan Ulutekin de YÖDAK'ın plansız öğrenci alımına devam ettiğini iddia ederek, eleştirilerde bulundu. Bilimsel planlama olmadan sağlık politikası üretilemeyeceğini vurgulayan Ulutekin, tıbbi atık sorununa dikkat çekti.

“Akademik altyapısı yetersiz fakültelere öğrenci alınmasının nitelik kaybına neden olduğunu” söyleyen Ulutekin, Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Kurulu’nun, uzmanlık eğitimindeki yetkisinin kısıtlandığı eleştirisinde bulundu.

Kamuda diş hekimliği alanında uzman eksikliği olduğunu ve bazı bölümlerde uzman bulunmadığını savunan Ulutekin, sağlık hizmetine erişilebilirliğin sınırlı olduğunu ve koruyucu diş hekimliği konusunda adım atılmadığını öne sürdü.

-Barçın

Kıbrıs Türk Tabipleri Odası Başkanı Erol Barçın da, hekimlerin özgürlüklerinin kısıtlandığını, Sağlık Bakanlığı bütçesinin yetersiz olduğunu ve yatırımlar için ayrılan payın sınırlı olduğunu belirtti.

Nüfusun bilinmemesini eleştiren Barçın, 500 yataklı devlet hastanesinin yapımının geciktiğini ve mevcut hastanelerin kapasitesinin yetersiz olduğunu savundu. Barçın, yoğun bakım yatak sayısının arttırılmasına rağmen, yeterli yoğun bakım uzmanı bulunmadığını söyledi.

Robotik cerrahi cihazlarının alınmış olmasına rağmen, personel ve eğitim eksikliğini sorunu olduğunu kaydeden Barçın, sağlık politikaları oluşturulurken, hekimler ve sağlık çalışanlarıyla işbirliğinin değerli olduğunu vurguladı. Barçın, tıp fakültelerinin sayısı yerine, mezunlarının başarısının ve eğitimin kalitesinin önemli olduğunu belirtti.

-Dalkan

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Başkanı Ceyhun Dalkan ise, 14 Mart'ın sadece bir kutlama değil, direniş, mücadele ve mesleki onur günü olduğunu vurguladı. Mesleğe yönelik sistemli saldırıların arttığını ve hekimlerin hedef gösterildiğini iddia eden Dalkan, Sağlık Bakanı'nın hekimleri itibarsızlaştırdığını öne sürdü.

Bakanın söylemlerini eleştiren ve bunun "başarısız yönetimlerin" dili olduğunu savunan Dalkan, “hekim onurunu zedeleyen bir dilin bu kürsüde yeri olmadığı” için, Sağlık Bakanı'nı törene davet etmediklerini belirtti.

“Ülke sağlık sistemi plansızlık ve sorumluluk almayan yöneticiler nedeniyle savruldu” diyen Dalkan, tamamlanamayan hastane yatırımlarının yolsuzluk iddialarını gündeme getirdiğini öne sürdü. Dalkan, sağlıkta dijitalleşmenin önemine dikkat çekerek, e-randevu sisteminin sorunlarını dile getirdi.

Kalite ve akreditasyon sisteminin kurulması gerektiğini söyleyen Dalkan, bilimsel temellere dayanan, adil ve erişilebilir bir sağlık sistemi talep etti; kamu ve özelde çalışan hekimlerin iş güvencesi ile çalışma koşullarında yaşadıkları sorunlarına dikkat çekti.

“Hekim, mesleğini icra ederken özgür olmak zorundadır.” şeklinde konuşan Dalkan, fakülte ve uzmanlık eğitimi denetimlerinin yetersiz olduğunu iddia ederek, bunun mesleği ve halk sağlığını tehdit ettiğini savundu.