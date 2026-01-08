(Kamalı Haber) - KKTC’de ikamet izinsiz kaldıkları tespit edilen Mohamed Hussein Mohamed Abdullah ve Eltahır ElTayep Eftahır İbrahim tutuklanarak, mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru mahkemede olguları aktardı.

Polis, 6 Ocak 2026 tarihinde saat 17:20 raddelerinde Gönyeli’de Belediye Bulvarı üzerinde Gönyeli Polis Karakolu ekipleri tarafından yapılan trafik kontrolü sırasında tespit edildiklerini söyledi. Polis, yapılan muhaceret kontrolünde Mohamed Hussein Mohamed Abdullah’ın 29.11.2025 tarihinden itibaren 38 gün, El Tahır El Tayep El Tahir İbrahim’in 29.11.2025 tarihinden itibaren 38 gün KKTC' de ikamet izinsiz olduklarının tespit edildiklerini kaydetti. Polis, zanlıların tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını söyledi. Polis memuru, zanlılarla ilgili ihraç işlemleri başlatılacağını, belirterek, bir gün ek süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlıların bir gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.