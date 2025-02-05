Ülkede, 27 Ocak- 2 Şubat tarihleri arasında 63 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalardan biri ölümle, 10’u yaralanmayla, 52’si ise maddi hasarla sonuçlandı. Ölümle sonuçlanan kazada bir kişi yaşamını yitirirken, yaralanmayla neticelenen kazalarda 16 kişi yaralandı.

Kazaların 18'i süratli araç kullanma , 14'ü kavşakta durmama, 12'si dikkatsiz sürüş , 11'i yakın takip ve 8'i de diğer etkenlerden kaynaklandı. Kazalar sonucunda toplam 3 milyon 489 bin 144 TL maddi hasar meydana geldi. En fazla kaza 24 ile Lefkoşa’da yaşanırken, bunu 20 kaza ile Girne, 14 ile Gazimağusa takip etti. Güzelyurt'ta 3, İskele'de ise 2 trafik kazası yaşandı.

-220 araç trafikten men edildi, 5 sürücü tutuklandı

Aynı dönemde polis tarafından gerçekleştirilen trafik denetimlerinde toplam 12 bin 803 araç sürücüsü kontrol edildi. Suç işlediği tespit edilen 2 bin 156 sürücü hakkında yasal işlem başlatıldı. Sürücülerin 644'ü sürat, 393'ü seyir halindeyken cep telefonu kullanmak, 234'ü mobil araçlarla tespit edilen sürat, 29'u dikkatsiz sürüş, 63'ü alkollü araç kullanmak, 155'i ise ruhsatsız araç kullanmaktan ceza aldı. Denetimler sonucunda 220 araç trafikten men edilirken, 5 sürücü de tutuklandı.