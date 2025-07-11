Proje, 12 ayda tamamlanacak ve Türk Telekom ile Telekomünikasyon Dairesi iş birliğiyle yürütülecek

100 milyon doların üzerindeki yatırımla 150 bin hane yüksek hızlı fiber internet altyapısına kavuşacak

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti arasında “Fiber Dönüşüm Protokolü” imzalandı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin fiber optik altyapısını geliştirmek ve fiber kablolar üzerinden sunulan hizmetleri hanelere ve işletmelere ulaştırmak amacıyla hayata geçirilecek proje için protokole, Başbakan Ünal Üstel ile Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz imza koydu. Protokol, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar huzurunda imzalandı.

Lefkoşa Concorde Tower’da düzenlenen imza törenine; Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Başbakan Ünal Üstel, TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ve Türk Telekom CEO’su Ümit Önal’ın yanı sıra bakanlar, milletvekilleri, sektör temsilcileri ve davetliler katıldı.

Yaklaşık 100 milyon doların üzerinde yatırımla ve yap-işlet-devret modeliyle hayata geçirilecek projenin 12 ayda tamamlanması öngörülüyor. Proje, Türk Telekom tarafından Telekomünikasyon Dairesi iş birliğiyle yürütülecek ve bu kapsamda iki kurum arasında iş birliği protokolü imzalanacak.

İmza töreninde Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Başbakan Ünal Üstel ve Türk Telekom CEO’su Ümit Önal birer konuşma yaptı.

- Önal: “Bir yıl içerisinde 150 bin hane, yüksek hızlı Avrupa standartlarında fiber internet altyapısına kavuşacak”

Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, törende yaptığı konuşmada, Türk Telekom olarak 185 yıllık tecrübeyle dijital çağın olanaklarını başta Kıbrıs olmak üzere bölge coğrafyasının tamamına yayma hedeflerinin, Türkiye’yi bölgesel bir teknoloji merkezi haline getirme vizyonuyla örtüştüğünü belirtti.

Bu anlamlı projede yer almaktan şahsı ve şirketi adına büyük bir memnuniyet, mutluluk ve gurur duyduğunu ifade eden Önal, projeyi Türk Telekom’a emanet eden yetkililere teşekkür etti.

Talimatı aldıkları günden itibaren KKTC Başbakanlığı, ilgili bakanlıklar ve yetkili otoritelerle uyum içinde proje fizibilitelerini yaptıklarını, yol haritası ve zaman planlamasını hazırladıklarını söyleyen Önal, “Telekomünikasyon Dairesi ile yapacağımız protokolle ilk kazmayı vurmayı heyecanla bekliyoruz” dedi.

- Projeye, 100 milyon doların üzerinde yatırım yapılacak

Bir yıl içerisinde KKTC’deki 150 bin hanenin yüksek hızlı, Avrupa standartlarında fiber internet altyapısına kavuşacağını kaydeden Önal, proje için 100 milyon doların üzerinde yatırım yapılacağını ve adada hizmet veren tüm işletmeciler ile bu alandaki paydaşlarla tam bir uyum içinde çalışacaklarını söyledi.

Kuzey Kıbrıs’ın dijital geleceğine katkı sunmaktan mutluluk duyduklarını da dile getiren Önal, projeye destek veren tüm paydaşlara teşekkür etti.