Esentepe’de uçuruma yuvarlanan araçtaki bir kişi yaralandı. Esentepe-Tirmen Yolu’nun 2-3’üncü kilometreleri arasında dün 19.00 sıralarında meydana gelen trafik kazasında, PU 729 plakalı araçla seyir halinde olan Osman Akar (E-34), sola meyilli viraja girdiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek yaklaşık 24 metrelik uçuruma yuvarlandı.

Kazada yaralanan yolcu Gülse Makal (K-20), Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde müşahede altına alındı.

-Bisiklet hırsızlığı

Gönyeli’de önceki gün bir apartmanın merdiven boşluğunda muhafaza edilen iki bisikletin çalınmasının ardından, A.R.A.H.Y (E-23) isimli şahsın söz konusu bisikletleri sosyal medya üzerinden satışa sunduğu ve sahtekârlıkla para temin ettiği tespit edildi.

Polis açıklamasına göre, aynı şahıs, başka bir bisikleti satmaya çalıştığı sırada suçüstü yakalanarak tutuklandı.

Yapılan ev aramasında ise şahsın tasarrufunda yaklaşık 1 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

-Emlâk ofisinden bilgisayar ve eşyalar çalındı

Yeniboğaziçi’nde 6-7 Temmuz arası bir emlâk ofisine tuvalet penceresinden giren kimliği meçhul şahıs, üç adet dizüstü bilgisayar, şarj cihazı, puro kutuları, demir masa ayakları, ev anahtarları, güvenlik kamerası ve internet dağıtıcısını çaldı.

Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, C.Z (E-36) isimli zanlının Gazimağusa’da yakalanarak tutuklandığı açıklandı.

-İkamet izinsiz bir kişi tutuklandı

KKTC genelinde dün yapılan polis denetimleri sonucu, yasal statüsü olmadan ülkede ikamet ettiği belirlenen bir şahıs tutuklandı.

Zanlı hakkında yasal işlem başlatıldı.

-73 Yaşındaki kadın plajda boğulma tehlikesi geçirdi

Alsancak'ta dün saat 17.00 sıralarında, denizde dengesini kaybederek suya düşen 73 yaşındaki Nazmiye Akhisar isimli şahıs boğulma tehlikesi geçirdi.

Akhisar, kızı tarafından yapılan ilk yardım müdahalesinin ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yoğun bakım servisinde gözetim altına alındı.