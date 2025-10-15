AKEL Genel Sekreteri ve Siyasi Büro üyesi Aristos Damianu, Hristodulidis’in Guterres Çerçevesi ve müzakere kazanımları temelinde müzakereye hazır olduğunu söylemek zorunda olduğunu, yapmazsa AKEL olarak karşısında duracaklarını açıkladı.

Haravgi’nin haberine göre Damianu AKEL İngiltere şubesinin düzenlediği panelde şu anda istenilenin, Guterres Çerçevesi temelinde ve müzakere kazanımlarının tam değerlendirilmesiyle özlü müzakerelerin başlaması olduğunu belirtti.

Damianu, Crans Montana sürecinde eski Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in “Türkiye’yi sonuna kadar sınamadığını", o dönem yanında bulunan bugünkü Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in, BM Genel Sekreteri’nin çerçevesi ve müzakere kazanımları zemininde müzakereye hazır olduğunu belirtti.

Aristos Damianu Hristodulidis bunu yaparsa AKEL’in de parti olarak kendisine destek vereceğini, yapmaması halinde ise Hristodulidis’in karşısında duracağını kaydetti.