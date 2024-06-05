Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı tarafından düzenlenecek KKTC Ufuk 2033 Bilişim Adası Vizyon Çalıştayı, yarın saat 08.35’te Lefkoşa Concorde Tower Hotel'de yapılacak.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Ofisi’nden yapılan açıklamada, Bakanlık tarafından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 50. yılında "Bilişim Adası" olması hedefiyle "Ufuk 2033 Bilişim Adası Kıbrıs" vizyonuyla çalışmalar başlatıldığı kaydedildi.

Açıklamada, “adanın bilişim teknolojileri ve dijital dönüşüm alanlarında çağdaş dünya ile entegre olması ve dünyanın önemli bilişim üslerinden biri olması”, projenin ana hedefi olarak ortaya konurken, “Bu kapsamda, bilişim altyapılarının modernizasyonu ve geliştirilmesi, KKTC'nin uluslararası alanda tanınan bir bilişim merkezi haline gelmesi, KKTC vatandaşlarının bilişim alanındaki istihdam olanaklarının artırılması, yerel beyaz yakalıların dijital yetkinliklerinin ve mesleki niteliklerinin yükseltilmesi için çeşitli eğitim ve mesleki gelişim programlarının düzenlenmesi, girişimcilik ekosisteminin güçlendirilmesi, bilişim alanında yenilikçi fikirlere ve projelere destek verilerek, yerel girişimcilerin büyümesi ve rekabet güçlerinin artırılması planlanmaktadır.” denildi.

Açıklamada, söz konusu çalışmaların başlangıcı olarak, vizyon, hedef ve yol haritasının temel gerekliliklerin belirlenmesi amacıyla Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı himayesinde Türkiye Bilişim Derneği ve KKTC Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu'nun birlikte düzenleyeceği, KKTC Ufuk 2033 Bilişim Adası Vizyon Çalıştayı’nın yarın saat 08.35’te Lefkoşa Concorde Tower Hotel'de başlayacağı bildirildi.

Açıklamada Çalıştay’a, Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Zekeriya Çoştu ile uzman ekibinin, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden bürokrat ve sektör temsilcilerinin katılacağı belirtildi.