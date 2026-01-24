KKTC U20 Milli Atletizm Takımı, Türkiye Salon Şampiyonası’nda önemli bir başarıya imza attı. Şampiyonada, Türkiye’nin 60 metre branşında en hızlı üç sporcusundan ikisinin KKTC Milli Takımı atleti olması camiamıza büyük gurur yarattı.

Türkiye Salon Şampiyonası 60 metre U20 erkekler finalinde mücadele eden KKTC’li atletler, kürsüye adeta ambargo koydu. Cüneyt Koryürek U20 Türkiye Salon Şampiyonası'nda yarışan sporcularımızdan Turgut Çelikoğlu 6.93’lük derecesiyle Türkiye ikincisi, Mert Tut ise 6.95’lik derecesiyle Türkiye üçüncüsü oldu.

Elde edilen bu sonuçlarla KKTC Milli Takımı, Türkiye şampiyonasında ilk üç dereceye iki sporcu sokarak atletizm tarihinde önemli bir başarıya daha imza attı. Performanslar, KKTC atletizminin altyapıdan yetişen sporcularla geldiği noktayı bir kez daha gözler önüne serdi.