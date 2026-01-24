Gazimağusa’da meydana gelen Kundaklama meselesinde zanlı olarak tutuklu bulunan N.A.(E-41)'nın kalmakta olduğu ikametgahta Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından yapılan aramada uyuşturucu madde bulundu.

Polisten yapılan açıklamaya göre, aramada, sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan çeşitli ebatlarda toplam 13 adet kağıt ve içerisinde tütünle karışık sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan bir adet ucu yanık sarma sigara bulunarak emare olarak alındı.