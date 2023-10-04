Meclis Başkanı Töre’ye “Bağımsızlık Onursal Ödülü”; Başbakan Üstel’e de “Yılın Siyasetçisi” ödülü verildi

Tüketiciler Derneği, “Dünya Tüketiciler Günü” etkinlikleri çerçevesinde konferans ve ödül töreni düzenledi.

Konferansta “Tüketici Hakları ve Piyasada fahiş fiyat, ürün ve gıda güvenliği” konuları ele alındı.

Dernek ödül töreninde tüketicilere, tüketici haklarına saygılı örnek işletme ve iş adamlarına, basın yayın mensuplarına, bürokrat ve devlet yetkililerine toplamda 54 adet ödül verildi.

Ödül törenine, Cumhurbaşkanı vekili Cumhuriyet Meclis Başkanı Zorlu Töre, Başbakan Ünal Üstel, Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, Gönyeli Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu ve ödül alacak olanlar katıldı.

Törende, Başbakan Ünal Üstel’e “Yılın Siyasetçisi Ödülü” ile Meclis Başkanı Zorlu Töre’ye “Bağımsızlık Onursal Ödülü” sunuldu.

Törende konuşan Dernek Başkanı Hasan Yılmaz Işık, Dernek çalışmalarına değinerek, Başbakan Ünal Üstel’e "hükümetin istikrarından dolayı derneğe çalışma olanağı sağlandığı için" teşekkür ederek "yılın en iyi siyasetçi ödülünü" vermekten mutluluk duyduklarını kaydetti.

-Üstel

Başbakan Ünal Üstel de konuşmasında, böyle güzel bir ortamda, böyle güzel bir ödülü layık gören Dernek yöneticilerine teşekkür etti.

-"İstikrar çok önemli"

İstikrarın önemine vurgu yapan Üstel, “istikrar çok önemlidir. Biz bu istikrarı kurduğumuz koalisyon ortaklarımızla, bakan arkadaşlarımızla, Cumhuriyet Meclisi’nde çalışan tüm Milletvekillerimizle bu bir buçuk yıl içerisinde elimizden gelen ne varsa yapmaya çalıştık.” dedi.

Hükümet programında olan ve ağızlarından çıkanlara öncelik verdiklerini kaydeden Üstel, hükümeti kurdukları ilk günden itibaren yarım kalmış projelerin tamamlandığını, bazı eksikliklerin olabileceğini ama onların da tamamlanacağını belirtti.

2012 yılında "asrın dev projesi" olarak anılan su projesinin gerçekleştiğini, Ercan Havalimanının tamamlandığını ve hükümetin en büyük sıkıntısı olan enerjinin de imzalanan ön protokolle keşif çalışmalarına başlandığını ve çalışmalara devam edileceğini dile getiren Üstel, özellikle yarım kalan yolların da birer birer tamamlanacağını vurguladı.

Pandemiden sonra dünyada büyük ekonomik sıkıntılar yaşandığını ve yankılarının halen devam ettiğini dile getiren Üstel, “ülkemizdeki insanlarımıza hissettirmemek için elimizden gelen bütün gayreti hükümet olarak gösterdik, göstermeye de devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.

-Kalkınma planları hazırlanıyor…

2024 yılı hedefi ile 4. 5 yıllık kalkınma planının hazırlandığını dile getiren Üstel, bazı eleştirilerin olabileceğini fakat 26 yıl sonra önlerine hedef koyduklarını ve 5-10 ve bunun yanında da 20 yıllık kalkınma planı hazırlıklarının yapılacağını vurguladı.

-"14 komite kurduk"

Kalkınma planlarıyla ilgili 14 tane komite oluşturduklarını kaydeden Üstel, bu komitelerin tüm bakanlarla temas edilerek DPÖ altında bir çalışma gurubu ile yol haritası belirlediklerini kaydetti.

Komitede her kesimden yaklaşık 400 kişinin çalışmalara katkı koyacağını kaydeden Üstel, çalışmaların tamamlanmasının ardından yürürlüğe gireceğini belirtti.

Başbakan Üstel, Ercan Havalimanı'nın açılmasının ardından daha çok öğrenci, turist getirilebileceği yönünde çalışmaların yanı sıra uçak sayısını artırılarak biletlerin ucuzlatılması yönünde çalışmalar yapıldığını söyledi ve istikrarın önemine vurgu yaptı.

Geçmişten bugüne kadar gelen yasalar olduğunu ve yasaların artık birer birer güncellenmesi gerektiğini dile getiren Üstel, “maalesef bu istikrarlı dönem yaşanmadığı için yasalar güncellenmedi ve bu günlere geldik.” dedi.

-"Yasalar bir bir güncellenecek"

Oluşturulacak “Hukuk Komitesiyle” geçmişte kalan yasaların birer birer el alınıp güncelleneceğini kaydeden Üstel, yasa çalışmasını da 2024 yılında bitirme hedefinde olduklarını vurguladı.

Yasaların güncellenerek çağdaş bir hale gelmesi gerektiğini de söyleyen Üstel, yasaların güncellenerek ulusal davalarındaki yol haritalarında görünen ve ülkeyi tanıtmak için çıkılacak bu yolda ülkenin dünyayla rekabet etme noktasında hazırlanması gerektiğini kaydetti.

-Töre

Etkinliğe katılan Cumhurbaşkanı Vekili, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre de, üretimin bol olması ve yatırımların artması durumunda piyasaya ucuzluk gelebileceğini dile getirerek, hayat pahalılığı karşısında hükümetin zaman zaman uyguladığı tedbirlerin önemli olduğunun altını çizdi.

Meclis’ten yapılan yazılı açıklamaya göre, Töre, girdi fiyatlarını ucuzlatarak ve hibe yardımları yaparak daha ucuz bir üretim yapılamasının sağlanabileceğini ifade ederek, üretimde bolluğu meydana getirebilecek tedbirlerin de alınmasının gerekli olduğunu söyledi.

İthal edilen bir takım ürünler ve hammadde kaynaklarında devletin sübvanseye yapmasının da önemli bir katkı olabileceğine vurgu yapan Töre, yerli üreticiyi de korumanın esas olması gerektiğini belirtti.

Töre, ülkede enerjinin en büyük sorunlardan biri olduğuna işaret ederek, kablodan deniz altı ile enerji projesinin bu anlamda büyük bir ihtiyacı karşılayacağını kaydetti.

Tüketicilerin yaşamını kolaylaştırmanın devletin en önemli görevi olduğunu vurgulayan Töre, “İnsanı yaşat ki, devlet de yaşasın” sözünü anımsattı.

Devleti yaşatmak mecburiyetinde olduklarına değinen Töre, bunun için o devletin içinde yaşayanların refahını sağlamanın asli görev olması gerektiğini söyledi.