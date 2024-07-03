KKTC Milli Olimpiyat Komitesi (MOK), 2024 Paris Olimpiyat Oyunları’na kota alan Milli Atlet Buse Savaşkan için kutlama mesajı yayınladı.

Milli Olimpiyat Komitesi ve Yönetim Kurulu adına Başkan Dursun Koç imzasıyla yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Ülkemiz ve milletimiz olarak en büyük gurur günlerimizden birini yaşadık. Sporcumuz Buse Savaşkan, kadınlar yüksek atlama branşında 32 kişilik Olimpiyat listesinde 28'inci sıradan 2024 Paris Olimpiyat Oyunları’na katılma hakkı kazanarak milletimizi sevince boğmuştur.

Ülkemize bu sevinci ve gururu yaşattığı için sporcumuz Buse Savaşkan'a, ailesine, antrenörlerine, KKTC Atletizm Federasyonu ve Türkiye Atletizm Federasyonu’na, sponsorlarına ve en ufak katkısı olan herkese KKTC Milli Olimpiyat Komitesi olarak teşekkürü bir borç biliriz. Sporcumuzun yolu açık, şansı bol olsun!...”