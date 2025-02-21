KKTC ile Türkiye’nin çevre alanında yaptığı iş birliği kapsamında bazı projeler hayata geçiriliyor. Türkiye Cumhuriyeti Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın teknik destek da sağlayacağı katı atıkların etkin yönetimi, yeni yerleşim bölgelerine kanalizasyon ve atık su arıtma altyapısı kurulması, kıyılarının temizliği gibi alanlarda hayata geçirilecek projeler arasında Mobil Çevre Laboratuvarı’nın kurulması da var.

Başbakan Yardımcılığı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Çevre Koruma Dairesi Müdürü Abdullah Aktolgalı başkanlığındaki heyet, Türkiye Cumhuriyeti Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nı ziyaret ederek çevresel iş birliği projeleri ve sürdürülebilir atık yönetimi konularını ele aldı.

Toplantı, Türkiye Çevre ve İklim Değişikliği Bakanlığı ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürü Eyyüp Karahan, Çevre Yönetimi Genel Müdürü Fatih Turan, AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürü İsmail Tüzgen ve TÜÇA Başkanı Prof. Dr. Ferhat Pirinçci’nin katılımıyla yapıldı.

“Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İş birliği Çerçeve Belgesi Eylem Planı” kapsamında alınan bazı kararlar ise şunlar:

"KKTC’de sürdürülebilir atık yönetimi için ‘Sıfır Atık ve Depozito Sistemi’ hayata geçirilecek. Katı atıkların etkin şekilde yönetilmesi için ortak projeler geliştirilecek. KKTC’de çevresel izleme çalışmalarını güçlendirmek için Mobil Çevre Laboratuvarı kurulacak. İskele ve Lefke belediyesi sınırları içinde yer alan yeni yerleşim bölgelerinin kanalizasyon ve atık su arıtma altyapısı için teknik destek sağlanacak. KKTC kıyılarının temizliği ve korunması amacıyla Deniz Çöpleri Eylem Planı hazırlanacak ve uygulamaya konulacak. KKTC kıyı tesislerinde gemilere kesintisiz atık alım hizmeti sunulması için fizibilite çalışmaları yapılacak ve sistemin kurulması sağlanacak. KKTC’de çevresel sürdürülebilirliği artırarak bölgesel iş birliğini güçlendirecek.”