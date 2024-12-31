KKTC Din Görevlileri Derneği, 2024 yılını geride bırakıp 2025 yılına sevinç ve heyecanla girmeyi arzuladığımız bu günlerde halkımız arasında “Üç Aylar” diye bilinen, rahmet, bereket ve mağfiret günlerine de girmiş olunacağını ve 2 Ocak perşembeyi cuma gününe bağlayan gece ise, Regaip Kandil’inin idrak edileceğini hatırlattı.

Dernek, üç ayların; Peygamber efendimiz (s.a.s)’in “Allah’ım Recep ve Şaban’ı hakkımızda mübarek eyle, bizi ramazana ulaştır” diye buyurduğunu, dolayısıyla içerisinde barındırdığı mübarek gün ve geceler dolayısıyla müminler için manevi bereketin bol olduğu müstesna aylar olduğunu belirtti.

KKTC Din Görevlileri Derneği’nin konuyla ilgili yaptığı açıklama şöyle;

“Berat Kandili, inanan ve iman edenler olarak bizlere her türlü olumsuzluk, çirkinlik, haksızlık ve adaletsizlikten uzak kalmayı, arzularımızın, ihtiraslarımızın, heva ve heveslerimiz ile bencilliklerimizin egemenliğinden, nefsimizin esaretinden kurtularak gerçek özgürlük olan beratımıza nasıl kavuşacağımızı öğretir.

Hiç kuşkusuz bütün zamanlar kıymetlidir ve Allah’ın rızasını kazanmak gayesiyle kulluk şuuru içerisinde yaşanması gerekir. Bununla beraber bu mübarek gün ve geceler geride bıraktığımız bir yılın muhasebesini yapmak, yeniden silkelenip daha güzel bir hayat adına yeni bir başlangıç yapmak için önemli fırsatlardır.

Mübarek gün ve geceler; yaradılış gayemizi idrak ederek, yaratan ve yaratılanlarla münasebetlerimizi, yaşadığımız hayatı muhasebe etmek için önemli zaman dilimleridir.

Regaip; kendisine rağbet edilen, arzulanan, talep edilen şey demektir. Regaip Gecesi, bizlere tüm rağbetimizi Rabbimize yöneltmemiz, bugüne ve geleceğe dair, duygu, düşünce ve isteklerimizi iman bilinciyle gözden geçirmemiz gerektiğini hatırlatmaktadır.

Üç Ayların ve Regaip Kandil’inin aramızdaki çekişmeleri, ayrılıkları ve anlaşmazlıkları, şahsi menfaat hesaplarını ve basit düşünce farklılıklarını bertaraf etmesine; her zaman muhtaç olduğumuz ve yüce dinimizin bizden istediği; barış, hoşgörü, kardeşlik, birlik ve beraberliğimizin güçlenmesine, insani ve ahlaki meziyetlerin yeniden yeşermesine vesile olsun.

Bu duygu ve düşünceler ile girmiş olduğumuz 2025 yılının tüm insanlığa hayırlar getirmesini, Regaip Kandili ve mübarek Üç Ayların; şahsınıza, ailenize, Kıbrıs Tür