KKTC Din Görevlileri Derneği Başkanı Gökan İnik Kurban Bayramı dolayısı ile yaptığı açıklamada, “bize sevgimizi, birlik ve beraberliğimizi gösterme fırsatı veren yeni bir Kurban Bayramını milletçe idrak etmenin mutluluğu ve coşkusunu yaşatan Rabbimize sonsuz şükürler olsun.” dedi

Başkanı Gökan İnik açıklamasına şu şekilde devam etti:

“Kurban Bayramı sadece et yeme ya da et bayramı olarak addedilmemesi lazım. Çünkü Kurban bir ibadettir. İbadet niyetiyle belli başlı şartları taşıyan belli zaman içerisinde kesilen hayvanlara Kurban denir.

Kurban, Yaratıcıya yakınlaşma, O’na kul olmanın şuuruna erme, bizi yoktan var eden, bin bir çeşit nimete gark eden, rahmeti, bilgisi, gücü her zerreyi kuşatan, Allah’a yakınlaştıran yüce bir ibadettir.

Kurban Bayramı, her yıl gelip geçen sıradan tatil günleri olmamalı. Bilakis insanî ve İslami güzelliklerin birlikte yaşandığı, birlik, beraberlik, sevgi ve saygının en güzel örneklerinin sergilendiği, toplumun bütün kesimlerinin birbiriyle kaynaştığı paylaşma ve dayanışma günleri olmalı.

Bayramlar, ferdin değil, toplumun manevi sevinci, bu heyecanın paylaşılması, gönül iklimine girme, bütün Müslümanları gönülden kardeş hissedebilmedir. Yüce Rabbimiz kalplerimiz arasındaki rabıtayı daima güçlendirsin, bizleri birlikten ve beraberlikten hiçbir zaman ayırmasın.

27 Haziran Salı arefe günü sabah namazıyla başlayan ve bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar süren teşrik tekbirleri unutulmamalı. Bununla birlikte kurbanlarımızı, eziyet vermeden ehil kişilere kestirmeli, kurban kesildikten sonra kurbanın artık ve sakatatlarıyla çevreyi asla kirletmemeli, peygamber efendimizin (s.a.s)’in Temizlik imanın yarısıdır hadis-i şerifi uyarınca mutlaka kurban kesim yerleri kurban kesiminden sonra dezenfekte edilmelidir.

Bu duygu ve düşünceler ile tüm halkımızın Kurban Bayramı`nı en içten dileklerimle kutlar, barış ve huzur içinde bir bayram geçirmelerini dilerim.”