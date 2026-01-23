Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) Dubai Gulfood Fuarı’na bu yıl 7 firma ile “North Cyprus” şemsiye standıyla katılacak.

Sanayi Odasından verilen bilgiye göre, gıda fuarı Gulfood, 26 - 30 Ocak tarihleri arası ziyarete açık olacak.

Önceki yıllardan farklı olarak bu yılki fuarla birlikte ülke stantları artık, Dubai Exhibition Center’de (Expo City) olacak ve KKTC standı 7 numaralı güney holde bulunacak.

KTSO, 120 metrekarelik stant alanı ile ülke gıda sektöründeki ihraç ürünlerini ziyaretçilerle buluşturacak.

Süt ürünleri, hellim, zeytin-zeytin yağı, donmuş unlu ürünler ve narenciye ürünleri fuar süresince ziyaretçilere tattırılıp tanıtılacak.

Fuara KKTC'den katılacak firmalar şöyle:

“Devay Veteriner Danışmanlık LTD. (Aydın Zeytinyağları), Arden Gıda LTD, Maysa Gıda, Gülgün Süt Mamülleri LTD., Onan S.Ü. Foods LTD. Donmuş Ürünler, Akgöl Sütçülük Gıda ve Paketleme San. LTD ve Kıbrıs Meyve Sebze İşletmecilik LTD. (Cypfruvex)

Bunun yanı sıra, ikili görüşmeler yapılarak, alım heyetlerinin stand ziyaret organizasyonları da gerçekleştirilecek. Dubai’de bulunacak KTSO ve Sanayi Dairesi heyetleri de KKTC Abu Dabi Temsilcisi Umut Koldaş, TC Dubai Başkonsolsosu Onur Şaylan ve Abu Dabi Büyükelçisi Lütfullah Göktaş ile görüşmeler gerçekleştirilecek.