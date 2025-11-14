Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) kuruluşunun 42'nci yıl dönümü nedeniyle Hamitköy'de bulunan Dr. Fazıl Küçük Anıt Mezarı'nda tören düzenlendi.

Törene, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın yanı sıra Meclis Başkanı Ziya Öztürkler, Başbakan Ünal Üstel, Yüksek Mahkeme Başkanı Bertan Özerdağ’ı vekaleten Yüksek Mahkeme Yargıcı Gülden Çiftçioğlu, 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Sebahattin Kılınç, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü, Meclis Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe, bazı bakanlar, milletvekilleri, Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, diğer sivil ve askeri erkan katıldı.

Anıta çelenk sunulmasıyla başlayan törende, saygı duruşu ve İstiklâl Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesinin ardından Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman Anıt Özel Defteri imzaladı.

Cumhurbaşkanı Erhürman, Anıt Özel Defteri'ne şunları yazdı:

“Kıbrıs Türk halkının özgürlük ve varoluş mücadelesine ömrünü adayan, halkın sesi, inancı ve vicdanı olan Dr. Fazıl Küçük; Verdiğiniz mücadele ve bıraktığınız miras, bugün de yolumuzu aydınlatmaya devam ediyor. Kıbrıs Türk halkı, eşitlik, adalet ve özgürlük değerlerine sahip çıkarak bugünlere kadar gelmiştir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni demokrasi, hukuk ve toplumsal dayanışma temelinde sürdürmek; halkımızın hak ettiği refah ve barış dolu yarınlara ulaşması için çalışmak en büyük sorumluluğumuzdur. Aziz hatıranız önünde saygıyla eğiliyor, minnetle anıyoruz.”