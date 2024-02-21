Kız İzci Örgütü, 22 Şubat Dünya İzci Düşünce Günü dolayısıyla mesaj yayımladı ve etkinlik programını duyurdu.

Kız İzci Örgütü mesajında, “Kalbimizdeki izcilik ateşi hiç sönmesin. Işığımızla gelecek nesillerin yolunu aydınlatırken, her yeni izcinin kalbinde aynı ateşin yanmasına, her yetişen izcinin parlamasına vesile olmaya devam edelim ki dünyamızda sevgi, saygı, kardeşlik, dostluk ve barış kazansın; savaşlar ve çevre felaketleri son bulsun” ifadeleri kullanıldı.

22 Şubat Dünya İzci Düşünce Günü’nün dünya izcilerinin birbirlerine arkadaşlık, sevgi, vefa ve yardım düşünceleri ile bağlılıklarını simgelemek üzere ilan edilmiş çok önemli bir gün olduğunun belirtildiği açıklamada, Derneğin gün dolayısıyla düzenleyeceği etkinlik programı paylaşıldı.

Bu çerçevede; ilk olarak Dernek Başkanı Esen Bahadır, saat 08.00’de BRT Sabah Haberlerine konuk olacak, saat 09.00’da Girne Kapısı’nda Atatürk Büstü’ne çelenk konulacak, 09.15- 09.40 saatleri arasında ise Güner Necat’ın kabri ziyaret edilecek.

Sonrasında ziyaretler yapılacak. Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu saat 10.00’da, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik Ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ise saat 11.30’da ziyaret edilecek. Ardından sırasıyla, Tuncay Apakgün ve Nuray Alioğlu ziyaret edilecek.

Saat 14.30’da ise Güner Necat İzci Tesisinde I. Kız İzci Vefa Günleri Etkinliği düzenlenecek. Etkinlikte, Girne ve bölgesinde izci liderliği yapmış, Derneğin sosyal komitesinde çalışmış, Derneğe destek ve katkı sağlamış, izci ve izci dostlarına, minnet ve takdirler sunulacak.

23 - 24 Şubat tarihlerinde ise, Kız İzci Örgütü Derneği izci adaylarının yeminlerini edip izciliğe adım atacakları “22 Şubat İzci Düşünce Günü Kampı”, Kantara Gençlik Kampında yapılacak.

Açıklamada, Kız İzci Vefa Günleri Etkinliklerinin geleneksel hale getirilerek gelecek aylarda Gazimağusa, Lefkoşa ve Güzelyurt bölgelerinde de yapılacağı bildirildi.