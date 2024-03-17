Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne (KTMMOB) bağlı Kimya Mühendisleri Odası’nın (KMO) başkanlığına yeniden Cemre Keskin seçildi.

Kimya Mühendisleri Odası’nın Olağan Genel Kurulu dün, Birlik binasında yapıldı.

Odadan verilen bilgiye göre, Genel Kurul’da Halil Erensu Divan Başkanlığı görevini, Memduh Erişmen ve Derviş Somuncuoğlu Divan Sekreterliği görevlerini üstlendi.

Mali rapor ve faaliyet raporunun okunmasının ardından Denetleme Kurulu görüşünden sonra mali rapor oylanarak kabul edildi.

Genel Kurul’da Oda Başkanlığı görevine tek aday olan Cemre Keskin seçildi.

Oda Yönetim Kurulu Asli Üyeleri, Halil Erensu, Derviş Somuncuoğlu, Gülsün Bektaş ve Memduh Erişmen, Oda Yönetim Kurulu Yedek Üyesi Sema Tekin oldu.

Denetleme Kurulu üyeleri ise Doğan Kerimel ve Cevdet Şenvar olarak belirlendi.