(Kamalı Haber)- Güzelyurt- Lefkoşa anayolu üzerinde hız yapınca durdurulan ve tasarrufunda uyuşturucu bulunan Ukraynalı Ihor Shyrokyi yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Güzelyurt Adli Şube’de görevli polis memuru mahkemede olguları aktardı.

Polis, 5 Ekim 2024 tarihinde saat 11.05 raddelerinde trafik şubesi ekiplerinin Güzelyurt- Lefkoşa anayolu üzerinde Serhatköy mevkide yapmış oldukları rutin kontrol sırasında seyir halinde bulunan ve hız limitini aşan araç sürücüsü Ihor Shyrokyi’nin yönetimindeki ZYM 713 plakalı araç içerisinde yapılan aramada tasarrufunda bulunan bel çanta içerisinde bir adet öğütücü içerisinde muhafaza edilen kırıntı uyuşturucu ve giymekte olduğu şortun sol cebinde ise 3 gram ağırlığında hintkeneviri bulunarak emare olarak alındığını söyledi.

Polis, araç sürücüsü ile araçta yolcu olarak bulunan N.A. (K-25-) K.L. (K-26),N.K. (K-24) ve V.T’nin (E-24) tutuklandığını belirtti. Polis, aynı tarihte zanlı ve araçta yolcu olarak bulunarak tutuklanan 4 kişinin Girne’deki evlerinde arama yapıldığını ve kanunsuz bir şey bulunmadığını söyledi. Polis, zanlının ifadesinde uyuşturucunun kendisine ait olduğunu, ancak kimden ve ne zaman aldığını hatırlamadığını söylediğini belirtti.

Polis, yapılan soruşturma sonucu araçta yolcu olarak 4 kişinin suçla bağlantısının tespit edilmeyerek, serbest bırakıldıklarını belirtti. Polis memuru, mesele kapsamında 5 tanık ifadesi alındığını kaydetti.

Ele geçirilen maddelerin analize gönderildiğini kaydeden polis, sonuçların beklendiğini ifade ederek, ek süre talep etti.

Mahkeme, zanlının 2 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.