Kıbrıs İşçi ve Emekçi Sendikaları Federasyonu (KİEF) ile Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş), çalışanların İhtiyat Sandığı birikimlerine uygulanan faiz oranlarının düşürülmesine tepki gösterdi.

KİEF Başkanı Güven Bengihan ile Hür-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu, kararı protesto etmek ve iştirakçileri ilgilendiren diğer sorunlara dikkat çekmek amacıyla bugün İhtiyat Sandığı Dairesi önünde basın açıklaması yaptı.

Federasyonlara bağlı yönetim kurulu üyelerinin de hazır bulunduğu eyleme, her iki federasyona destek vermek amacıyla Kooperatif Görevlileri Sendikası Başkanı Mehmetali Güröz de katıldı.

-Bengihan

KİEF Başkanı Güven Bengihan, İhtiyat Sandığı’nda faiz oranlarının yüzde 43’ten yüzde 40’a düşürülmesini, “işçi ve emekçinin birikimlerini eritecek, enflasyon karşısında da değer kaybına uğratacak bir karar” olarak nitelendirdi.

Yönetim Kurulu’nda çoğunluğu oluşturan hükümet ve işveren temsilcilerinin yıllardır çalışanların aleyhine kararlar aldığını savunan Bengihan, Maliye Bakanlığı’na verilen “12 milyar 172 milyon liralık borcun 20 yıldır ödenmediğini” ve İhtiyat Sandığı’na ait yüzlerce dükkânın “oy çokluğuyla, siyasi çevrelere devredildiğini” iddia etti.

Faiz indirimi kararının işçi ve emekçinin geleceğini doğrudan etkilediğini söyleyen Bengihan, İhtiyat Sandığı Yönetim Kurulu’nda iki temsilcinin Hür-İş’i, bir temsilcinin ise KİEF’i temsil ettiğini; kurulun geriye kalan altı üyesinin ise hükümet ve işveren temsilcilerinden oluştuğunu ifade etti.

- Faiz oranlarının düşürülmesinin enflasyon karşısında birikimlerin daha da erimesine yol açacak

Çoğunluğun çalışan kesimi dışında olması nedeniyle kurulun çalışan lehine karar almadığını ileri süren Bengihan, faiz oranlarının düşürülmesinin enflasyon karşısında birikimlerin daha da erimesine yol açacağını kaydetti.

Bengihan, yıllık enflasyonun “yüzde 36,13” olmasına rağmen yıl içi primlere “yüzde 30 faiz” uygulanırken geçmiş yıl birikimlerinin faizinin 43’ten 40’a düşürülmesinin mağduriyeti artıracağını, bankaların faiz oranlarını gerekçe gösteren bu kararın çalışanların birikimini korumaktan uzak olduğunu ifade etti.

İhtiyat Sandığı’nın Maliye Bakanlığı’na verdiği borca da değinen Bengihan, “Bugün itibarıyla 12 milyar 172 milyon lira Maliye’ye verilen bir borç var. Yarısı senetli, yarısı senetsiz. Maliye Bakanlığı yaklaşık 20 yıldır bu borçları ödemiyor.” dedi.

İhtiyat Sandığı’na ait dükkânların satış sürecine ilişkin iddialarını sürdüren Bengihan, “Yüzlerce dükkânı önce kiraya verdiler. Kiraları ödemeyenlere döndüler, taksitli sattılar; taksitler de ödenmedi. Böyle bir şey dünyanın neresinde var?” diyerek, satışların “oy çokluğuyla ve işçi temsilcilerinin itirazına rağmen” yapıldığını ve dükkânların “çoğunlukla siyasi parti mensuplarına ve hatta bakanlara” devredildiğini öne sürdü.

İhtiyat Sandığı bilançosuna da değinen Bengihan, toplam birikimin “33 milyar 330 milyon lira” olduğunu, bunun “12 milyarının Maliye’ye borç” olarak göründüğünü ve bu borçların yıllardır “kâğıt üzerinde alacakmış gibi bilançoya yazıldığını” iddia etti.

- "Karar Bakanlar Kurulu tarafından onaylanırsa mücadeleyi büyüteceğiz"

Açıklamasında hükümete istifa çağrısı yapan Bengihan, kararın Bakanlar Kurulu tarafından onaylanması halinde mücadeleyi büyüteceklerini belirterek, “O dükkanları alan bakanları, siyasetçileri tek tek açıklayacağız. Hiçbir şey gizli kalmayacak. Artık bardak doldu taştı” ifadeleriyle sözlerini tamamladı.

-Serdaroğlu

Hür-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu ise yaptığı konuşmada, hükümeti ve atadığı yöneticileri eleştirdi. Mevcut yönetimin görev süresini doldurduğu görüşünü dile getiren Serdaroğlu, hükümetin izlediği politikaların ülke açısından olumsuz sonuçlar doğurduğunu savundu.

- "Biz tükenmeyiz. Bizim gailemiz memleket gailesidir"

Serdaroğlu, İhtiyat Sandığı Müdürlüğü’nün işçi temsilcilerini etkisizleştirmeye yönelik kararlar aldığını ileri sürerek, “Bizi güçsüzleştiremezler. Ahmet Serdaroğlu giderse Güven Bengihan gelir; biz tükenmeyiz. Bizim gailemiz memleket gailesidir.” dedi.

İhtiyat Sandığı’nın varlık sebebinin iştirakçiler olduğuna dikkat çeken Serdaroğlu, yönetim kurulunda bu gerçeğe aykırı hareket edildiğini öne sürerek konunun yargıya taşındığını söyledi.

Mahkeme kararlarına uyulmadığını da iddia eden Serdaroğlu, bu nedenle hükümetin sandığı düşündüğü yönündeki açıklamaların inandırıcı olmadığını ve halk nezdindeki desteğinin de azaldığını savundu.

- "Alınan kararlar yargı tarafından er ya da geç tecelli edecek"

Sendikaların varlık nedeninin halk, toplum ve üyeler olduğunu belirten Serdaroğlu, alınan kararların yargı tarafından er ya da geç tecelli edeceğini dile getirdi.

Yönetim kurulunda oy kullanan bazı üyelerin yetkisiz olduğunu da savunan Serdaroğlu, “İhtiyat Sandığı’nın mevzuatına göre sandığa borcu olanlar o koltuklarda oturamaz. Bugün devletin sandığa borcu var. Mahkeme kararları ortadadır. Bu durumda devletin atadığı başkan nasıl orada oturuyor ve iştirakçiler hakkında karar alabiliyor?” ifadelerini kullandı.

Bu nedenle alınan kararların hukuken tartışmalı olduğunu belirten Serdaroğlu, yargı sürecinin devam ettiğini kaydetti.