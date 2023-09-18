Manavoğlu: “Mustafa Çağatay adil ve mütevazı bir devlet adamıydı”

Tahsin: “Kimsenin hakkını yemedi, yedirmedi, adaletliydi ve tam bir hukuk adamıydı”

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ilk başbakanı Mustafa Çağatay’ın hayatını anlatan “Kıbrıs’tan Çağatay Geçti” adlı kitabın tanıtım ve imza günü yapıldı.

Rüstem Kitabevi’nde yapılan etkinlikte Mustafa Çağatay’ın eşi, Tuncay Çağatay, eski başbakan Hakkı Atun, kitabın yazarı İbrahim Erkan Manavoğlu ve başkanlık ettiği kabinede birlikte görev yaptığı isimlerden Özel Tahsin birer konuşma yaptı.

“Kitap adeta bir roman” tanımlamasını yapan Hakkı Atun, kitapta, okul yıllarından itibaren tanıdığı Mustafa Çağatay’ın hayatının tüm aşamalarının, mücahitlikten göçmen oluşuna, başbakanlıktan avukatlığa kadar anlatıldığını söyledi.

Kitap okunduğunda “bir başbakan nasıl olmalı” sorusuna da yanıt bulunacağını kaydeden Hakkı Atun, yaşamında büyük fedakarlıklar yapan Mustafa Çağatay’ın örnek alınması gereken vasıflarından birinin de “adeta bir sabır taşı olması” olduğunu vurguladı.

Hakkı Atun, “Çağatay siyasette bir dönüm noktası olabilirdi, ama maalesef kısmet olmadı” dedi.

Kitabı hazırlamasının yaklaşık 4 yılı aldığını söyleyen Erkan Manavoğlu da Mustafa Çağatay’ın adeta bir hukuk abidesi olduğunu kaydetti. “Mustafa Çağatay adil ve mütevazı bir devlet adamıydı” diyen Manavoğlu, yeni parti kurma kararının hemen ertesinde, hayatına mal olan kazanın meydana geldiğini anlattı.

Tuncay Çağatay da, herkese kitabı okuma çağrısında bulundu.

Özel Tahsin ise 3 bakanlık yaptığını ve bunlarının tümünün Çağatay’ın başbakanlığında gerçekleştiğini anımsattı. Konuşurken zaman zaman gözyaşlarını tutamayan Özel Tahsin, “Onun kaybı hayattaki en büyük acılarımdan biridir” dedi.

Çağatay’ın 1974 sonrasında kritik dönemde başbakanlık yaptığını anlatan Özel Tahsin, “kimsenin hakkını yemedi, yedirmedi, adaletliydi ve tam bir hukuk adamıydı” şeklinde konuştu.

İbrahim Erkan Manavoğlu tarafından kaleme alınan kitapta, Çağatay’ın çocukluğu, gençliği, TMT yılları, siyasete girişi, 1976-1978 yıllarındaki bakanlık dönemi anlatılıyor.

Mustafa Çağatay’ın kritik 1978-1983 yıllarında 5 yıl süren başbakanlık döneminde yaşananlar da detaylı şekilde kitapta yer alıyor.

Çağatay’ın Denktaş ve Doktor Küçük ile ilişkilerinin yanı sıra, aktif siyasetin ardından avukatlık ofisine döndüğü yılları da aktaran kitapta, birçok bilgi, belge ve fotoğraf ilk kez yayımlanıyor.

1937 doğumlu olan Çağatay, 3 Nisan 1989'te Girne’de evi yakınlarında geçirdiği trafik kazasında 52 yaşındayken hayatını kaybetmişti.