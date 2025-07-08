19 Mayıs Türk Maarif Koleji Art öğrencileri tarafından hazırlanan, doğa ve biyolojik çeşitliliğe dikkat çekmeyi amaçlayan “Kıbrıs’taki Kuşlar” temalı resim sergisi açıldı.

Girne Belediyesi Yeni Hizmet Binası giriş salonunda yer alan sergi 18 Temmuz Cuma gününe kadar mesai saatleri içerisinde ücretsiz olarak ziyaret edebilecek.

Girne Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediyenin katkılarıyla, VGP Foundation, NABU International ve ÇADER işbirliğinde düzenlenen serginin açılışı Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul’un katılımıyla gerçekleşti.

Doğaya dair farkındalığı artırmak hedeflenen sergide, öğrencilerin Kıbrıs’a özgü kuş türlerinden ilham alarak hazırladığı eserler yer alıyor.