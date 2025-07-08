Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, milli değerlere sahip çıkarak, iki egemen devlet temelinde ve Türkiye Cumhuriyeti ile iş birliği içinde yola devam edileceğini kaydetti.

Tatar, “Gençlere, daha aydınlık gelecek sunmak adına çalışmaktayız. Bu yolda milli irademizle, iki devletli çözümün savunucusu olmaya devam edeceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Tatar, Türk Barış Kuvvetleri Gaziler Derneği Genel Başkanı Nusrettin Yuca ve beraberindeki heyeti kabulden duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 20 Temmuz 1974’ten sonra Mehmetçiğin adaya ayak basmasıyla Kıbrıs Türkü için yeni bir dönem başladığını söyledi.

Kıbrıs Türkü’nün bağımsızlığına kavuştuğunu belirten Tatar, devletin gelişmesinde katkıları olan Türk Barış Kuvvetleri gazilerine teşekkürlerini iletti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, milli davada bu günlere gelinmesinde Mücahitlerle, Mehmetçiklerin kahramanlıklarının büyük katkıları olduğunun ifade ederek, bu uğurda yaşamını yitirenleri andı.

Mehmetçiklerin, Kıbrıs Barış Harekatı’nda Mücahitlerle buluşarak destan yazdığını belirten Cumhurbaşkanı Tatar, yaşanılan zorluklara rağmen Kıbrıs Türk halkının Türkiye'nin de desteğiyle ileriye yürüdüğünü vurguladı.

Kıbrıs Türk halkının, Mücahit, gazi ve şehitlerin verdiği mücadele sayesinde devlet sahibi olduğunu yineleyen Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, milli değerlere sahip çıkmanın önemini yineledi.

"Kıbrıs Türk halkının, barış, huzur ve güvenlik içinde yaşamasını sizlere borçluyuz." diyen Cumhurbaşkanı Tatar, egemenliğe ve devlete sahip çıkılması gerektiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı olarak, milli değerlere sahip çıkan zihniyetin temsilcisi olduğunu belirten Tatar, bu konuda her türlü mücadeleyi verdiğini kaydetti.

KKTC'nin birçok sektörde önemli gelişmeler yaşadığını da ifade eden Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti'nin bu kapsamdaki desteğinin yadsınamaz olduğunu vurguladı.

"Milli değerlere sahip çıkarak, iki egemen devlet temelinde Türkiye Cumhuriyeti iş birliği içerisinde yolumuza devam edeceğiz.” diyen Tatar, “Gençlere, daha aydınlık gelecek sunmak adına çalışmaktayız. Bu yolda milli irademizle, iki devletli çözümün savunucusu olmaya devam edeceğiz." ifadelerine yer verdi.

-Yuca

Türk Barış Kuvvetleri Gaziler Derneği Başkanı Nusrettin Yuca ise, verilen büyük mücadeleler sonucunda adaya barış ve huzur getirdiklerini vurgulayarak, ezan seslerinin susmaması, şanlı bayrakların her zaman dalgalanması için çalışmaya devam edeceklerini belirtti.