Bazı Kıbrıslı Türk ve Rum siyasi parti başkan ve temsilcileri Slovakya Büyükelçiliği himayesinde gerçekleştirilen toplantılar çerçevesinde dün Ledra Palace’da bir araya geldiler.

Haravgi gazetesi; bazı Kıbrıs Türk ve Rum siyasi parti başkan ve temsilcilerinin dün Ledra Palace’ta gerçekleştirdikleri görüşmeyi “Kıbrıs Rum ve Kıbrıs Türk Partiler Müzakerelerin Yeniden Başlaması Konusunda Sonuç Getirici Girişimler İstiyorlar – Kıbrıs Rum ve Kıbrıs Türk partileri Yeni Girişimlere İhtiyaç Duyulduğunu Söylüyorlar” başlıkları altında okuyucuya yansıttı.

Gazete, toplantı sonunda yapılan ortak açıklamaya yer verdiği haberinde ayrıca, AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu’nun açıklamasına da geniş yer verdi.

Stefanu açıklamasında özetle; yedi yıldır devam eden durağanlık göz önüne alındığında sonuç getirici girişimlerin hayata geçirilmesine ihtiyaç duyulduğunu belirterek, partinin bilindik tezlerini yineledi.