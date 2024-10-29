Güney Kıbrıs’ta gerçekleştirilen “Eurobarometre” araştırması Kıbrıslı Rumların yüzde 50’sinin “temel hak ve özgürlüklerinin yeterince korunmadığına inandığını” ortaya koydu.

Haravgi gazetesi, AB Komisyonu (Eurobarometre) tarafından Mart-Nisan 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilen AB çapındaki araştırmanın Güney Kıbrıs sonuçlarını yayımladı.

Benzer bir araştırmanın 2021 yılında da yapıldığını ve aynı soruya yüzde 49’luk kesimin aynı yanıtı verdiğini belirten gazete, aradan geçen zamanın ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in iktidarının, halkın bu konudaki bakış açısını değiştirmediği yorumunda bulundu.