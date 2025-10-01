Savcılık, Kıbrıslı Rum beş sanık aleyhine getirilen “mülke tecavüz ve rahatsızlık” suçlamalarını geri çekti

İskele Kaza Mahkemesi’nde yargılanan Kıbrıslı Rum beş sanık, bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı. Mahkeme, duruşmanın 21 Ekim Salı gününe ertelenmesine emir verdi.

-Sanıklardan ikisi “Kişisel Verileri Koruma Yasası'nı ihlal” suçlamasından yargılanmaya devam edecek

Savcılık, bugünkü duruşmada beş sanık aleyhine getirilen “Mülke tecavüz ve genel rahatsızlık” davasını geri çekti. Sanıklar, söz konusu davalardan serbest kaldı. Sanıklardan A.K (E-60) ve A.K.'nin (K-60) ise “Kişisel Verileri Koruma Yasası'nı ihlal” suçlamasından yargılanmasına devam edilecek.

Öte yandan, “Askeri yasak bölgeyi ihlal” suçlamasıyla Lefkoşa’daki Askeri Mahkeme’de yargılanan sanıkların duruşması ise 8 Ekim’de görüşecek.

G.G. (E-66), 19 Temmuz’da saat 16.00 sıralarında, Gazimağusa’da Akyar Kara Giriş Kapısı’ndan muhaceret işlemi yaptırmadan askeri yasak bölgeyi ihlal ederek, KKTC’ye giriş yapmış, kendisiyle birlikte araç sürücüsü A.K (E-60) ve araçtaki diğer yolcular A.K. (K-60), N.G. (K-63) ve A.L. (E-68) tutuklanmıştı.