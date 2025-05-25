Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bugün etkili olacak hava koşulları için Meteoroloji Dairesi ciddi uyarılarda bulundu. Sabah saatlerinde yayınlanan meteorolojik değerlendirmeye göre, bölge genelinde alçak basınç sistemi ile sıcak ve nemli hava kütlesinin etkili olması bekleniyor. Havanın açık, az bulutlu ve zamanla parçalı bulutlu geçeceği kaydedildi.

Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin oldukça üzerinde seyredecek. Özellikle Güzelyurt ve Lefkoşa’da sıcaklıkların 38 dereceye kadar çıkması bekleniyor. Ercan’da ise sıcaklık 37 derece olarak öngörülüyor. Rüzgârlar güney ve batı yönlerden orta kuvvette esecek.

Denizlerde ise herhangi bir fırtına beklenmezken, rüzgârlar güney ve batı yönlerden 2 ila 4 kuvvetinde esecek, denizlerin orta dalgalı olacağı bildirildi.