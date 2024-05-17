Güney Kıbrıs’ta bulunan ve yıllar içinde yıpranan Malya Şehitliği’nin Kıbrıs Vakıflar İdaresi (Evkaf), Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği ile Kültürel Miras Teknik Komitesi'nin iş birliğiyle yenilendiği bildirildi.

Kıbrıs Vakıflar İdaresi (Evkaf) tarafından yapılan açıklamaya göre, Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği, uzun süredir Güney Kıbrıs'ta yer alan şehitliklerin yenilenmesi amacıyla yürüttüğü projede ilk çalışmasını Evkaf'ın sağladığı finansal destekle yaptı. Proje kapsamında, Malya Şehitliği’nde yer alan kabirler onarılarak çevre düzenlemesi yapıldı.

Evkaf Genel Müdürü Prof. Dr. Mustafa Tümer, yapılan çalışmanın önemine işaret ederek, şu ifadelerde bulundu:

“Tarihi ve kültürel mirasımızı korumak bizim öncelikli görevlerimizden biridir. Malya Şehitliği'nin yenilenmesi, şehitlerimize olan saygımızın ve bağlılığımızın bir göstergesidir. Bu projede emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Malya Şehitliği'nin yenilenmesiyle, bu toprakları korumak için canlarını feda eden şehitlerimize olan vefa borcumuzu bir kez daha yerine getirmiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu vesileyle, hayatlarını kaybeden tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diler, minnet ve şükranlarımızı sunarız.”