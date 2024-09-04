Kıbrıs Vakıflar İdaresi (KVİ), “20 Temmuz 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 50. Yılı Anısına” kitap yayımladı.

Vakıflardan verilen bilgiye göre, Türk halkının tarihine ve kültürel değerlerine önem veren, korunmasına ve yaşatılmasına katkı sağlayan KVİ, Kıbrıs Barış Harekatı’nın 50. yılı münasebetiyle Barış Harekatı’na katılan İlhan Aloğlu’nun anılarını bir kitap haline getirdi.

Kıbrıs Türklerinin özgürlük ve var olma mücadelesinin önemli bir safhasına tanıklık ettiği ifade edilen İlhan Aloğlu’nun kaleme aldığı bu çalışma, “Kıbrıs Gazisi İlhan Aloğlu’nun 1974 Barış Harekâtı Harp Ceridesi (14 Temmuz – 26 Ağustos 1974)” adını taşıyor.

İlhan Aloğlu, kitap ile, harekâta katıldığı sırada güncesini tuttu, birçok konuyla ilgili gözlemlerini paylaştı ve fotoğraflarını ilave ederek güncesini tamamladı.

KVİ ise, 1974 Barış Harekâtı’nın önemli bir kısmına şahitlik ettiğini belirttiği İlhan Aloğlu’nun notlarını 50 yıl sonra kitap haline getirdi ve Kıbrıs Türk halkının bilgisine sundu. Açıklamada, KVİ'nin, 1974 Barış Harekâtı’nın Kıbrıs Türk halkına barışı getirdiğinden ve özgürlüğe kavuşturduğundan hareketle bu notları yayımlayarak tarihi sorumluluğunu yerine getirdiği de ifade edildi..

1974 Barış Harekâtı’na katılarak Kıbrıs Türklerinin özgürlük mücadelesine destek veren Deniz Piyade Albay İlhan Aloğlu, Girne’ye çıkan ilk grup subaylarından olup “Kıbrıs Gazisi” ünvanını taşıyor.

50 yıl sonra onun bu çalışmasını Kıbrıs Türk halkına ulaştırmayı görev bilen KVİ, hakkın rahmetine kavuşan Gazinin manevi şahsında 20 Temmuz Mutlu Barış Harekâtı’na katılan bütün Mehmetçikleri ve Mücahitleri saygıyla andı ve şöyle devam etti:

“1974 Barış Harekâtı’nın 50. Yıldönümü vesilesi ile ebediyete intikal eden başta bütün Mehmetçiklerimize ve Mücahitlerimize Allah’tan rahmet diliyor, KKTC’yi kuran ve Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinde katkı sağlayan ve hayatını bu amaçla feda eden şehitlerimizi yâd ediyor, minnet ve şükran duygularla anıyoruz.

20 Temmuz 1974 Barış Harekâtı’nı konu edinen bu çalışmayı yayıma hazırlayan Prof. Dr. Soyalp Tamçelik’e, başta Cem Aloğlu’na ve onun şahsında bütün Aloğlu Ailesine şükranlarımızı sunuyoruz.

Son tahlilde Kıbrıs Vakıflar İdaresi olarak bizler, Kıbrıs Türkü’nün geçmişine pencere açmayı, geleceğimizi inşa etmeyi ve mutlu yarınlara ulaşmayı hedeflediğimizden bu türden yayınlara devam edeceğimizi belirtmek istiyor ve Barış Harekâtı’nın 50. yılı münasebetiyle yayımlanan bu çalışmanın Kıbrıs Türk halkının özgürlük mücadelesine katkı sağlamasını ümit ediyoruz.”